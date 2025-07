Zelfrijdende bus komt eraan, maar Nederlanders zeggen massaal: nee bedankt

Vanaf 1 augustus kunnen reizigers tussen metrostation Meijersplein en Rotterdam The Hague Airport een rit maken in een zelfrijdende bus. Een wereldprimeur op de openbare weg, volgens vervoerder RET. Maar uit representatief panelonderzoek onder 2.606 Nederlanders blijkt: het vertrouwen in zo'n bus is nog ver te zoeken.

Maar liefst 92 procent zegt liever in een bus met een menselijke chauffeur te stappen. Slechts 5 procent geeft de voorkeur aan een volledig zelfrijdend exemplaar. 58 procent wil zich zelfs helemaal niet door zo'n zelfrijdende bus laten vervoeren, zo blijkt uit het onderzoek.

Hart van Nederland was vrijdag bij een testrondje van de bus. Benieuwd hoe de bus zelf gaat rijden? Bekijk het in bovenstaande video.

De belangrijkste reden? Mensen willen iemand die kan ingrijpen als dat nodig is. Ruim 70 procent noemt dit als grootste zorg. Ook speelt veiligheid een rol: 53 procent zegt zich simpelweg veiliger te voelen met een chauffeur van vlees en bloed.

Maar het zit dieper dan dat. Bijna de helft maakt zich zorgen over het verdwijnen van banen voor mensen als alles automatisch gaat. Ook sociale controle en menselijk contact worden gemist in een bus zonder bestuurder. Een kwart vindt het idee van een computer achter het stuur gewoonweg eng.

Bus in Rotterdam rijdt voorlopig nog mét chauffeur

De eerste zelfrijdende busrit in Rotterdam vond vrijdag dus plaats met genodigden. Vanaf augustus kunnen reizigers gebruikmaken van de 10 minuten durende rit naar het vliegveld. In de bus zit voorlopig nog wél een chauffeur die kan ingrijpen. Volgens de RET is dit een belangrijke stap om te leren hoe de techniek zich gedraagt op de openbare weg.

Helemaal zelfstandig rijden, dus zonder bestuurder aan boord, is voor nu nog toekomstmuziek. Daarvoor zijn strengere regels én betere techniek nodig, aldus de initiatiefnemers.