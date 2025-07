Eindmusical met hulp van AI: school in Woudenberg gaat met tijd mee

Terwijl in het zuiden van Nederland de schoolvakantie al begonnen is, zijn de leerlingen van groep 8 van de Griftschool in Woudenberg nog hard aan het repeteren voor hun eindmusical. Maar niet zomaar één: deze musical kreeg een moderne twist, want kunstmatige intelligentie speelde een grote rol bij het tot stand komen van het stuk.

In plaats van het traditionele script, bedacht door een oud-leerling en oud-leraar, besloot meester Jan Willem Hengeveld het dit jaar anders aan te pakken. Omdat zij er dit keer niet bij konden zijn, stelde hij aan de schoolleiding voor om AI in te zetten. Hoewel er eerst wat twijfel was, kreeg hij groen licht om het te proberen.

Binnen een maand lag er een volledig plan. Leerlingen waren meteen enthousiast en gingen fanatiek aan de slag. AI hielp met het bedenken van het verhaal, de liedjes én de rollen. “We hebben gezegd dat hij rollen moest bedenken voor ons. En hij wist onze namen nog, dus hij heeft voor elke naam een rol geschreven,” vertelt een leerling.

In de bovenstaande video is te zien hoe de repetities verlopen.