Zelfrijdende vrachtwagen rijdt in Rotterdamse haven: geen chauffeur meer nodig

Op de Rotterdamse Maasvlakte is donderdag getest met een zelfrijdende elektrische vrachtwagen. Zonder dat een chauffeur hoefde in te grijpen reed het voertuig zelfstandig over een deel het haventerrein. De vrachtwagen kan niet alleen zelf rijden, maar ook zelf opladen, kan je zien in de video hierboven.

Met de proef willen de initiatiefnemers aantonen dat een volledig elektrisch en autonoom vrachtwagenpark technisch haalbaar is. Volgens het havenbedrijf is het een belangrijke stap richting de ambitie van een klimaatneutrale haven in 2050.

De vrachtwagen beweegt zich zelfstandig over het terrein, laadt zichzelf op en kan zelfstandig inladen. Daarmee komt een toekomst zonder diesel en zonder chauffeur een stap dichterbij. De logistieke sector kijkt met interesse, maar ook met enige terughoudendheid naar de opkomst van autonoom goederenvervoer. De voornaamste vraag is wat dit gaat betekenen voor de tienduizenden truckers in Nederland.