Nederland vindt massaal dat truckers meer respect mogen krijgen

Ze brengen ons eten, bouwmateriaal en pakjes. Toch voelen veel vrachtwagenchauffeurs zich niet altijd gewaardeerd. En dat is onterecht, vinden veel Nederlanders zelf ook. Uit Hart van Nederland-panelonderzoek blijkt dat maar liefst 61 procent van de ondervraagden respect heeft voor het vak. Tegelijk vindt precies evenveel mensen dat chauffeurs in ons land niet genoeg waardering krijgen.

Tijdens het Truckstar Festival in Assen, voor en door truckers, is die waardering echter wel duidelijk te merken, te zien in de video hierboven. Duizenden bezoekers en ruim 2300 vrachtwagens vullen het TT-circuit, waar het geluid van grommende motoren en blinkend metaal centraal staat.

Toekomst van het vrachtverkeer

De vrachtwagenwereld staat niet stil. Grote fabrikanten en techbedrijven investeren miljarden in elektrische en zelfs zelfrijdende vrachtwagens. Vooral op korte ritten of binnen steden rijden inmiddels al elektrische trucks. Ook in Nederland zijn er proeven met zelfrijdende modellen, waarbij de bestuurder alleen nog toezicht houdt of zelfs helemaal ontbreekt.

Toch is de praktijk nog lang niet zover dat de chauffeur overbodig wordt. Logistiek blijft vooralsnog mensenwerk: laden, lossen en onverwachte situaties op de weg. Daar komt nog altijd ervaring en inzicht bij kijken. Toch voelen veel chauffeurs de druk van deze technologische ontwikkelingen.

En dat is niet alleen hun gevoel: ook het Nederlandse publiek ziet het. Want uit ons panelonderzoek blijkt dat veel mensen niet willen dat het beroep volledig overgenomen wordt door techniek: slechts 12 procent is voorstander van geheel zelfrijdende vrachtwagens. Veruit de meesten willen dat er altijd een mens aan het roer blijft: 44 procent is alleen voorstander van zelfrijdende trucks als er toezicht is, en 42 procent is ronduit tegen.

Het panelonderzoek laat ook zien dat het vak nog leeft. Tien procent van de Nederlanders zegt interesse te hebben om vrachtwagenchauffeur te worden, opvallend veel in een tijd van personeelstekorten. Onder mannen ligt dat percentage zelfs op 14 procent. "Een Scania 4-serie", zegt een van de jonge bezoekers van het Truckstar Festival, als hem gevraagd wordt op welke truck hij later dan wil rijden.