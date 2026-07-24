Veel steun voor strafpuntensysteem verkeer, maar twijfel over effect

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is positief over het nieuwe strafpuntensysteem voor veelplegers in het verkeer. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.053 respondenten. Over de vraag of de maatregel echt werkt, zijn veel mensen minder overtuigd. Slechts 33 procent verwacht dat veelplegers zich hierdoor beter aan de verkeersregels gaan houden.

Bestuurders die herhaaldelijk ernstige verkeersovertredingen begaan, zoals appen achter het stuur, rijden onder invloed of extreem hard rijden, krijgen volgens het kabinetsvoorstel strafpunten. Bestuurders die binnen een jaar meerdere strafpunten krijgen, komen op een speciale lijst te staan. Zij kunnen vaker worden gecontroleerd en bij nieuwe overtredingen sneller een zwaardere straf krijgen.

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Steun groot, vertrouwen beperkt

Uit het panelonderzoek blijkt dat 88 procent het een goed idee vindt dat veelplegers strafpunten krijgen. Negen procent is tegen en 3 procent weet het niet.

Toch verwacht bijna de helft van de ondervraagden niet dat het systeem veelplegers daadwerkelijk op andere gedachten brengt. Slechts 1 op de 3 heeft daar vertrouwen in, maar ongeveer de helft van de deelnemers (49 procent) denkt niet dat de maatregel zal zorgen voor beter gedrag in het verkeer. 18 procent weet het niet.

Liever rijbewijs afpakken

Volgens de deelnemers zijn er effectievere manieren om hardnekkige verkeersovertreders aan te pakken. Het snel afpakken van het rijbewijs wordt het vaakst genoemd. 37 procent ziet dat als de beste aanpak. Daarna volgen zwaardere straffen met 24 procent.

Slechts 10 procent noemt het strafpuntensysteem zelf als de beste manier om veelplegers aan te pakken. Verplichte gedragscursussen en vaker politiecontroles worden allebei door 7 procent genoemd. Hogere boetes krijgt de voorkeur van 6 procent.

Ook voor het eigen rijgedrag lijkt het effect beperkt. Van de mensen die weleens autorijden zegt 11 procent dat een strafpuntensysteem ervoor zou zorgen dat zij voorzichtiger gaan rijden. De grootste groep, 76 procent, zegt zich nu al aan de verkeersregels te houden. Nog eens 13 procent verwacht dat het eigen rijgedrag niet verandert.