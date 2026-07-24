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Strafpuntensysteem in het verkeer moet veelplegers harder aanpakken

Verkeer

Vandaag, 08:49

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Even een appje versturen tijdens het autorijden, een kort ritje zonder gordel of toch een slokje te veel op: binnenkort krijgen verkeersdeelnemers in Nederland daarvoor, boven op de bestaande boete, een strafpunt. Zo wil de politie veelplegers in het verkeer harder aanpakken.

Dat meldt RTL Nieuws vrijdag op basis van informatie van het Openbaar Ministerie (OM), de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Extra controle

Wanneer iemand verkeersonveilig gedrag vertoont, zoals appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, en wordt betrapt door een agent, krijgt diegene boven op een boete ook een strafpunt. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen, worden vervolgens extra gecontroleerd. Op die manier wil de politie verkeersdeelnemers die herhaaldelijk in de fout gaan harder aanpakken.

Deze groep lijkt zich vooralsnog niets aan te trekken van rijontzeggingen, boetes of andere straffen. Het strafpuntensysteem moet daar verandering in brengen.

Ook op andere manieren wordt geprobeerd asociaal rijgedrag te verminderen. Zo kun je in de video bovenaan het artikel zien wat de Rotterdamse aanpak is: decibelmeters die meten hoeveel geluid een voertuig maakt, zodat bestuurders rustiger gaan rijden.

Door Redactie Hart van Nederland

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