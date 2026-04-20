Dit is het meest asociale gedrag op de weg volgens automobilisten

Iedereen herkent het wel: een bumperklever in je nek, iemand die zonder richting aan te geven ineens voor je duikt of een automobilist die met zijn telefoon in de hand rijdt. Uit representatief onderzoek onder 2.945 weggebruikers in het Hart van Nederland Panel ziet meer dan de helft van de automobilisten dit soort huftergedrag regelmatig gebeuren.

Sterker nog: 52 procent zegt dat ze in minstens de helft van hun ritten te maken krijgen met asociaal rijgedrag van anderen. Maar wat zijn de grootste ergernissen? Een aantal dingen steekt er duidelijk bovenuit.

Vooral bumperkleven staat met stip op één, gevolgd door bellen of appen achter het stuur en het niet gebruiken van richtingaanwijzers:

Bumperkleven: 58% Bellen of appen tijdens het rijden: 56% Geen richting aangeven: 55% Fietsers/scooterrijders die regels negeren: 46% Onnodig links rijden: 43% Negeren van rode kruizen: 42% Verblindende koplampen: 41% Geen ruimte geven bij invoegen: 41% Te langzaam rijden: 36% Geen voorrang verlenen: 34%

Hardrijders vallen buiten de top 10. 'Slechts' 27 procent van de automobilisten zegt dat ze dit een van hun grootste ergernissen vinden.

Het negeren van een rood kruis kan flinke gevolgen hebben, weet weginspecteur Jeroen Meurs maar al te goed. In onderstaande video vertelt hij dat hij zijn dienst aangereden werd door een automobilist die door een rood kruis reed:

1:20 Weggebruikers blijven rode kruizen negeren

Maar zelf doen we er ook aan mee

Veel automobilisten geven in het onderzoek tegelijkertijd toe dat ze zelf ook niet altijd netjes rijden. Zo zegt maar liefst de helft dat ze het afgelopen jaar duidelijk harder hebben gereden dan toegestaan. Friesland spant daarin de kroon: daar zegt 60 procent van de panelleden met een auto dat ze het afgelopen jaar duidelijk te hard hebben gereden. Ook in Drenthe (59 procent) en Limburg (57 procent) zijn een flink aantal zelfverklaarde hardrijders.

Andere zaken die panelleden toegeven te hebben gedaan het afgelopen jaar zijn geïrriteerd of agressief te hebben gereageerd (32 procent). Ook andere overtredingen komen voor: 15 procent reed door rood, nog eens 15 procent zat te dicht op zijn voorganger en eveneens 15 procent gebruikte de telefoon tijdens het rijden zonder handsfree.