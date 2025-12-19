Recordaantal verkeershufters betrapt en op verplichte cursus gezet

"Rijden onder invloed blijft een groot probleem", zegt directeur van het CBR Jan Jurgen Huizing tegen het AD. Dat blijkt ook uit nieuwe cijfers: het recordaantal mensen dat de zogeheten 'huftercursus' moest volgen wegens gevaarlijk rijgedrag of rijden onder invloed, is dit jaar gebroken. In totaal moesten 31.000 bestuurders verplicht naar de cursus.

Die stijging komt doordat de politie meer overtreders op heterdaad betrapt. Sinds april van dit jaar kan de politie een bestuurder die onder invloed van drugs rijdt automatisch melden bij het CBR. Vanaf maart 2026 gaat dat ook gelden voor forse snelheidsovertredingen. Wat het effect daarvan zal zijn, moet nog blijken, maar de verwachting is dat het aantal deelnemers aan de cursus verder zal stijgen.

1316 euro

De cursus 'Drugs en verkeer' werd dit jaar 6070 keer opgelegd, een stijging van 3742 ten opzichte van 2024. 6092 mensen moesten naar de alcoholcursus, terwijl dat er vorig jaar nog 5080 waren. De kosten voor deze cursussen, 818 euro voor de alcoholcursus en maar liefst 1316 euro voor de drugscursus, zijn voor de bestuurder zelf.

Veruit de meeste deelnemers aan deze verplichte cursussen zijn mannen. Afhankelijk van het soort overtreding gaat het om 80 tot 90 procent.