Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Recordaantal verkeershufters betrapt en op verplichte cursus gezet

Verkeer

Vandaag, 09:04

Link gekopieerd

"Rijden onder invloed blijft een groot probleem", zegt directeur van het CBR Jan Jurgen Huizing tegen het AD. Dat blijkt ook uit nieuwe cijfers: het recordaantal mensen dat de zogeheten 'huftercursus' moest volgen wegens gevaarlijk rijgedrag of rijden onder invloed, is dit jaar gebroken. In totaal moesten 31.000 bestuurders verplicht naar de cursus.

Die stijging komt doordat de politie meer overtreders op heterdaad betrapt. Sinds april van dit jaar kan de politie een bestuurder die onder invloed van drugs rijdt automatisch melden bij het CBR. Vanaf maart 2026 gaat dat ook gelden voor forse snelheidsovertredingen. Wat het effect daarvan zal zijn, moet nog blijken, maar de verwachting is dat het aantal deelnemers aan de cursus verder zal stijgen.

1316 euro

De cursus 'Drugs en verkeer' werd dit jaar 6070 keer opgelegd, een stijging van 3742 ten opzichte van 2024. 6092 mensen moesten naar de alcoholcursus, terwijl dat er vorig jaar nog 5080 waren. De kosten voor deze cursussen, 818 euro voor de alcoholcursus en maar liefst 1316 euro voor de drugscursus, zijn voor de bestuurder zelf.

Veruit de meeste deelnemers aan deze verplichte cursussen zijn mannen. Afhankelijk van het soort overtreding gaat het om 80 tot 90 procent.

Lees ook

Politie stuurt brieven aan verkeershufters en dat lijkt effectief
Politie stuurt brieven aan verkeershufters en dat lijkt effectief
CJIB heeft 31.000 vaste klanten: 'Zitten tijdbommen tussen'
CJIB heeft 31.000 vaste klanten: 'Zitten tijdbommen tussen'
Ouders van doodgereden Anouk strijden voor hogere straffen voor verkeershufters
Ouders van doodgereden Anouk strijden voor hogere straffen voor verkeershufters

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.