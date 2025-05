Politie stuurt brieven aan verkeershufters en dat lijkt effectief

Automobilisten in Limburg die keer op keer de verkeersregels aan hun laars lappen, krijgen sinds vorig jaar een persoonlijke waarschuwing van de politie. En volgens de politie lijkt dat vruchten af te werpen. In een jaar tijd zou het aantal zogeheten 'verkeersmeerplegers' met 23 procent zijn gedaald.

In sommige plaatsen, zoals het Gelderse Ermelo, zijn bewoners het zat en grijpen ze zelf in tegen snelheidsduivels. In de video hierboven zie je hoe ze zelf met een snelheidspistool het verkeer zijn gaan controleren.

Het gaat om automobilisten die meerdere keren zijn beboet voor gevaarlijk of asociaal rijgedrag. Volgens de politie zijn deze bestuurders bovengemiddeld vaak betrokken bij ongelukken en vormen ze een verhoogd risico op de weg. In Limburg kregen zulke bestuurders een brief met een directe boodschap: pas je gedrag aan.

Tussen april 2024 en april 2025 daalde het aantal meerplegers van 371 naar 285, zo meldt de politie. In hoeverre die daling daadwerkelijk komt door het project is lastig te zeggen, maar het zou volgens de politie samenhangen met gerichte bewustwording en strengere controles.

Op de Radar

Toch blijkt niet iedereen gevoelig voor de waarschuwing. 35 bestuurders bleven hardnekkig de fout ingaan en kregen opnieuw meerdere boetes. Zij blijven dan ook onder toezicht van het project 'Op de Radar', en worden vaker gecontroleerd.

In het project wordt door de politie landelijk samengewerkt met andere regionale eenheden en de Koninklijke Marechaussee. Volgens de politie is de aanpak inmiddels overgenomen of in voorbereiding bij bijna alle eenheden in het land.