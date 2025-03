Truc van snelheidsduivels om de politie te misleiden steeds populairder

De politie slaat alarm over een nieuwe trend onder bestuurders van scooters en motoren. Met behulp van een klapmechanisme proberen snelheidsduivels hun kenteken 'onzichtbaar' te maken, meldt het AD. De boetes voor dit bedrog zijn niet mals.

Vorige maand werd op Schiphol nog een auto ontdekt met een frauduleus kentekenmechanisme. De bestuurder had een glazen plaat over de kentekenplaat bevestigd, waarmee het nummerbord met één druk op de knop onzichtbaar kon worden gemaakt, zo is te zien in bovenstaande video.

Met het klapsysteem kunnen bestuurders met een handeling hun kenteken doen verdwijnen. "In feite is het niet meer dan een kentekenplaathouder met een scharniertje. Vroeger zagen we nog weleens elektrische met een afstandsbediening. Dit is de simpele variant”, zegt verkeersagent Evert bij de politie-eenheid Midden-Nederland tegen de krant. De accessoires zijn te koop via bijvoorbeeld AliExpress en Bol.com, en kosten zo'n 25 euro.

De reden voor deze truc is simpel: wanneer de politie een achtervolging inzet, bijvoorbeeld bij snelheidsoverschrijdingen, hopen de bestuurders zo te ontsnappen zonder gepakt te worden.

Fikse boete

Bestuurders die op deze manier de politie proberen te ontlopen, moeten rekening houden met hoge boetes als ze worden gepakt. Motorrijders riskeren een boete van 420 euro en scooterrijders een boete van 290 euro. Daarbij komt het op je strafblad.

Beeld: TikTok/freshparts