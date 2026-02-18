SP-achterban wil hardere lijn op migratie

De SP moet zich strenger opstellen op migratie. Dat vindt 69 procent van de mensen die nu SP zouden stemmen of dat op zijn minst overwegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. Het is een van de manieren waarop de partij weer zou moeten groeien, aldus de respondenten.

De partij worstelt met dalende verkiezingsresultaten. Onder Jan Marijnissen haalde de SP in 2006 nog ruim 16 procent van de stemmen. Sindsdien ging het stap voor stap bergafwaarts. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van oktober vorig jaar bleef de partij steken op minder dan 2 procent, het slechtste resultaat sinds 1994. In de Tweede Kamer zitten nu nog maar drie SP’ers.

SP-leider Jimmy Dijk reageert in Nieuws van de Dag op deze uitslagen van het Panel, onder meer op de oproep om strenger te zijn op migratie. Wat hij ervan vindt, hoor je in de bovenstaande video.

De belangrijkste reden waarom mensen de SP de rug toekeren is dat de partij te weinig zichtbaar is. Voor 30 procent van de afhakers speelde dat mee in hun afweging niet meer op de partij te stemmen. Daarnaast vindt een kwart van hen dat de partij de afgelopen jaren geen sterke of aansprekende leider heeft gehad. Ook zegt 23 procent dat de standpunten te links of te radicaal zijn geworden.

Wat moet de SP doen om weer te groeien?

Toch is niet alles verloren voor de partij, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna de helft van de ondervraagden zegt de partij meer kans te geven als zij zich op een of meer punten aanpast. Meest genoemd worden onder meer sterker opkomen voor werkenden in plaats van uitkeringsgerechtigden, een helder standpunt over migratie en zich duidelijker afzetten tegen GroenLinks-PvdA. Ook klinkt de roep om dichter bij de 'gewone Nederlander' te staan en meer nadruk te leggen op zorg en sociale zekerheid. Voor 51 procent is de SP echter sowieso geen optie meer.

Over de leider van de SP, Jimmy Dijk, zijn de panelleden verdeeld. Van de panelleden die hun mening gaven op de vraag of Dijk een goede leider is die de partij weer omhoog kan helpen, zegt 43 procent het ermee eens te zijn, en 57 procent oneens. Onder de huidige en potentiële achterban van de SP zegt echter 77 procent het daarmee eens te zijn.