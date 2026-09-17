Nederlanders willen daadkrachtige premier, maar Jetten overtuigt daarin nog weinig

Niet eindeloos praten, maar knopen doorhakken. En ondertussen wel goed luisteren naar wat er onder mensen speelt. Dat vinden Nederlanders het belangrijkst bij een premier, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. Voor Rob Jetten is vooral het eerste opvallend: slechts 4 procent ziet hem als de meest daadkrachtige van de afgelopen vier premiers.

Het panel vroeg Nederlanders eerst in het algemeen wat zij belangrijk vinden aan een premier. Iedereen mocht maximaal twee antwoorden kiezen. Daadkracht en luisteren naar wat er onder mensen leeft staan samen bovenaan, beide met 45 procent. Ook betrouwbaar zijn scoort met 42 procent hoog.

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Rutte steekt erbovenuit

Omdat daadkracht zo belangrijk wordt gevonden, legde het panel ook de huidige premier en drie nog levende oud-premiers voor: Rob Jetten, Dick Schoof, Mark Rutte en Jan Peter Balkenende. Wie van hen was of is volgens Nederlanders het meest daadkrachtig?

Daar komt één naam duidelijk bovendrijven. 44 procent kiest voor Rutte. Balkenende volgt met 26 procent. Daarna is het gat groot: 5 procent kiest Schoof en slechts 4 procent Jetten. 21 procent kan of wil geen keuze maken.

Jetten heeft natuurlijk een stuk minder tijd gehad om zich als premier te laten zien. Hij zit pas sinds februari in het Torentje. Rutte was bijna veertien jaar premier en Balkenende ongeveer acht jaar.

En iemand daadkrachtig vinden, betekent nog niet dat je het eens bent met wat diegene besluit. Dat onderscheid maken panelleden zelf ook. "Een premier kan dan misschien wel of niet daadkrachtig zijn, maar het voegt niets toe als zijn beleid waardeloos is", schrijft iemand.

Een andere deelnemer koos juist daarom voor Rutte: "De vraag over wie er besluiten kan/kon maken heeft in mijn optiek niets met de besluiten an sich te maken, maar dat hij ze maakte."

Doorpakken, luisteren en betrouwbaar zijn

Andere zaken blijken een stuk minder belangrijk voor wat een goede premier maakt. Goed kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, wordt door 17 procent genoemd. 12 procent wil vooral een premier die mensen bij elkaar kan brengen en 11 procent vindt goed omgaan met crises belangrijk.

Een premier hoeft volgens de deelnemers ook niet per se jarenlang ervaring te hebben. Slechts 5 procent kiest dat als een van de twee belangrijkste punten. Rust uitstralen wordt met 4 procent nog minder vaak genoemd.