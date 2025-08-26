Terug

Meesten steunen doorstart VVD en BBB, D66-plan voor 'noodkabinet' minder geliefd

Gisteren, 18:06

Met negen lege posten voor ministers en staatssecretarissen na het vertrek van NSC is de vraag hoe het demissionaire kabinet-Schoof verder moet. VVD en BBB zaten dinsdag samen aan tafel om te praten over de verdeling van die functies. Uit een representatieve peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat veel Nederlanders deze route ook het meest logisch vinden: 37 procent noemt dit hun eerste voorkeur, waarmee het de meeste steun krijgt.

Na afloop van het overleg liet BBB-leider Caroline van der Plas weten dat de partijen er nog niet uit zijn, maar wel vertrouwen hebben in een oplossing. "We laten het in principe aan hen, en dan wordt het teruggelegd bij ons. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij daaruit komen", zei ze.

Weinig animo voor ‘nationale eenheid’

D66-leider Rob Jetten stelde dinsdagochtend voor om een zogenoemd kabinet van nationale eenheid te vormen, met oud-politici en bestuurders, zonder naar politieke voorkeuren te kijken. In de peiling krijgt dit idee 30 procent steun. Van der Plas ziet niets in zo'n 'noodkabinet' van oud-bestuurders: "Die hebben nul zetels, dan liever 32", zei ze, verwijzend naar het gezamenlijke aantal zetels van VVD en BBB op dit moment in de Tweede Kamer.

Het idee om vooral ook oppositiepartijen te betrekken bij het opvullen van de lege ministersposten krijgt 21 procent steun. Een geheel nieuw geformeerd tijdelijk demissionair kabinet, dat het land tot aan de verkiezingen en de periode erna zou moeten besturen, is het minst populair met 12 procent.

Wat acceptabel is voor Nederlanders

Wanneer wordt gekeken naar de vraag in hoeverre de verschillende opties acceptabel zijn voor mensen, lopen de percentages dichter bij elkaar. VVD en BBB die de posten invullen (56 procent) en een kabinet van nationale eenheid (54 procent) krijgen allebei steun van een meerderheid van de deelnemers. Het betrekken van oppositiepartijen vindt 50 procent in principe acceptabel.

Een nieuw tijdelijk kabinet is duidelijk het minst geliefd: slechts 29 procent van de ondervraagden zou dat acceptabel vinden.

