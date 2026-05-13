Nederlanders achter plan om gegevens relstudenten te delen

Vandaag, 17:45

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de politie gegevens van studenten moet kunnen delen met universiteiten als zij betrokken zijn bij strafbare feiten of ernstige ordeverstoringen. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel.

62 procent is het eens met zo'n maatregel. 23 procent is tegen en 15 procent heeft geen mening.

De discussie speelt na de vele demonstraties op universiteiten in de afgelopen jaren. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat de politie de gegevens van studenten moet kunnen delen met universiteiten, zodat zij sneller kunnen ingrijpen als studenten betrokken zijn bij strafbare feiten, geweld of ernstige overlast.

Het plan komt van Annabel Nanninga (JA21) en Diederik van Dijk (SGP). Onder meer CDA, VVD en PVV stemden ermee in. Zij willen dat de regering met universiteiten, politie en het Openbaar Ministerie bekijkt hoe het delen van gegevens mogelijk kan worden gemaakt.

In onderstaande beelden is te zien hoe twee maanden geleden pro-Palestijnse actievoerders nog de ramen en deuren vernielden van de TU Eindhoven omdat ze het oneens zijn met enkele samenwerkingen van de universiteit:

Studenten makkelijker uitschrijven

Volgens de indieners gaat het niet om gewone demonstranten, maar om studenten die zich schuldig maken aan strafbare feiten of ernstige ordeverstoringen. Als universiteiten daarover informatie krijgen, kunnen zij makkelijker maatregelen nemen.

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een student wordt geschorst of zelfs uitgeschreven. Voorstanders vinden dat nodig om te voorkomen dat demonstraties op universiteiten uitlopen op onveilige situaties.

Universiteiten zelf reageren gematigd. Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland zal het plan weinig verbetering brengen.

"Universiteiten kunnen studenten nu al schorsen of van een opleiding verwijderen als politie of het Openbaar Ministerie hun identiteit heeft vastgesteld. In de praktijk lukt dat alleen vaak niet, omdat politie en OM die gegevens maar in een klein aantal gevallen kunnen achterhalen. Daardoor komt het ook niet altijd tot vervolging", geeft de organisatie aan tegen Hart van Nederland. "Bovendien zien we dat rechters in dit soort zaken het recht op onderwijs vaak zwaarder laten wegen dan de strafbare feiten die zijn gepleegd."

Door Redactie Hart van Nederland

