Actievoeders vernielen 23 ramen en 7 deuren van TU Eindhoven

Demonstratie

Vandaag, 11:40

Actievoerders van de actiegroep Palestine Action NL hebben in de nacht van woensdag op donderdag 23 ramen en 7 deuren vernield van een gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De actiegroep eist dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt.

De actie vond plaats op de tweede dag van de Career Expo van de universiteit. Dat is een groot tweedaags evenement in het Auditorium, waar ruim 150 bedrijven studenten ontmoeten. Palestine Action NL schrijft op Instagram dat de actie bewust is gericht op de Career Expo, "waar fossiele brandstofbedrijven zoals Shell en ExxonMobil en zelfs het Nederlandse leger een podium krijgen om hun misdaden te verdoezelen".

Ook laat Palestine Action NL weten dat de groep blijft terugkomen totdat de universiteit alle banden met zionistische universiteiten en bedrijven verbreekt. Volgens de actievoerders moet de TU/e ook stoppen met het huisvesten van 'criminele bedrijven' op de campus en tijdens (wervings)evenementen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat deze actiegroep de universiteit oproept om de samenwerking met Israëlische organisaties te beëindigen. Op de eerste dag van de Career Expo stonden actievoerders al op het dak van een universiteitsgebouw met vlaggen en fakkels.

Vorig jaar werden meerdere gebouwen van de Universiteit Utrecht beklad en vernield door de actiegroep Palestine Action Nl. Zie onderstaande video:

Universiteit Utrecht doet aangifte na bekladding drie gebouwen
0:53

Universiteit Utrecht doet aangifte na bekladding drie gebouwen

Door Redactie Hart van Nederland

