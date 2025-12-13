Volg Hart van Nederland
Meerdere gebouwen Universiteit Utrecht beklad en ruiten vernield

Crime

Vandaag, 11:16

De Universiteit Utrecht heeft zaterdag aangifte gedaan van vernielingen aan drie panden. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn ongeveer veertig ruiten vernield bij het Academiegebouw en Trans 10 in de binnenstad, en het Bestuursgebouw op het Utrecht Science Park. Ook zijn de gebouwen besmeurd met rode verf.

"De vernielingen die vannacht hebben plaatsgevonden bij onze panden zijn schokkend", reageert Margot van der Starre, waarnemend voorzitter van de universiteit. "De acties schaden niet alleen eigendommen, maar ook het vertrouwen en de veiligheid binnen onze gemeenschap. Dat is onacceptabel."

Volgens de universiteit zijn de bekladdingen aangericht door pro-Palestijnse demonstranten die tegen de vermeende banden met Israëlische universiteiten demonstreren. De universiteit zegt die, op tien lopende onderzoeksprojecten na, niet te hebben.

De politie kan niet bevestigen dat pro-Palestijnse demonstranten achter de vernielingen zitten.

Door ANP

