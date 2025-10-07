Paleis op de Dam beklad met rode verf door pro-Palestina actiegroep

Het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam is dinsdagochtend deels beklad met rode verf. Palestine Action NL claimt de actie. De groep deelt beelden waarop te zien is dat er 'Fuck Israël' op het paleis wordt gespoten. Het gebouw wordt inmiddels schoongemaakt.

De bekladding is een reactie op een verbod van de burgemeester op de Nationale Herdenking voor Palestina, schrijft de actiegroep op Instagram. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema legt uit dat er geen sprake is van een verbod of een aangekondigde nationale herdenking. Wel was er een pro-Palestijnse demonstratie aangemeld voor dinsdag op de Dam, maar er was al eerder een pro-Israël demonstratie aangemeld op het Amsterdamse plein, aldus de woordvoerder.

Die twee demonstraties gaan volgens haar niet samen, omdat de "vrees bestaat dat dat leidt tot confrontaties over en weer, zeker op een dag als vandaag". Daarom kreeg de pro-Palestijnse groep te horen dat hun demonstratie ergens anders mag plaatsvinden, of op een ander tijdstip op de Dam. De pro-Israël demonstratie is van 13.30 tot 16.30 uur.

Rode verf

Een politiewoordvoerder meldt dat er rond 05.30 uur een melding binnenkwam van de bekladding. Het incident wordt onderzocht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

"Het Koninklijk Paleis was het doelwit, omdat dit symbool staat voor het eeuwenlange koloniale verleden van de Nederlandse staat. De activisten gebruiken rode verf als symbool van het bloed dat aan de handen van de Nederlandse staat kleeft", aldus Palestine Action NL.

