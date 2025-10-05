Terug

Politie doet 3de aanhouding voor bekladding rond Rode Lijn-protest Amsterdam

Vandaag, 20:22

De politie heeft zondag op de Overtoom in Amsterdam een derde persoon aangehouden voor bekladding rond het Rode Lijn-protest. Dat meldt een woordvoerster van de politie. Wat er precies is beklad, weet de woordvoerster niet.

In Amsterdam vond zondag het derde Rode Lijn-protest plaats tegen het Israëlbeleid van de regering, zoals te zien is in de video bovenaan.

Eerder op de dag werden ook al twee mensen aangehouden voor de bekladding van fastfoodketens in de Leidsestraat en op het Centraal Station. Het ging om activisten van Extinction Rebellion. Op de gevels van de panden hadden zij met rode verf 'boycot genocide' geschreven. Ook hadden ze voor de ingang een dikke rode lijn getrokken.

