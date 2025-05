Tropeninstituut beklad bij pro-Palestinademonstratie in Amsterdam

Twee mensen zijn zondag in Amsterdam aangehouden bij een pro-Palestijnse demonstratie rond de viering van het 50-jarige bestaan van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Zo'n honderd demonstranten protesteerden bij het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Ook werd het gebouw beklad met rode verf.

Actievoerders liepen met Palestijnse vlaggen en bordjes met daarop teksten als 'Not in my name' en 'Tegen genocide'. Het gebouw is besmeurd met rode verf. Ondanks de protesten gaat de viering door, aldus een woordvoerder van het CIDI. "We gaan een mooie, waardige viering houden." De demonstratie lijkt inmiddels voorbij.

Risico tot aanhouding

De politie probeerde al rond 11.00 uur een einde te maken aan de demonstratie naast het KIT, waar de viering plaatsvindt. Op het hoogtepunt van het protest waren er zo'n honderd demonstranten. Daar waren er omstreeks 11.00 uur nog een stuk of twintig van over. Zij scandeerden onder meer leuzen.

De politie, die in groten getale aanwezig was, waarschuwde de demonstranten dat ze verplaatst zouden worden naar het Alexanderplein, dat dit desnoods met geweld zou gebeuren, en dat ze het risico liepen te worden aangehouden. Aanvankelijk verliep de verplaatsing gemoedelijk, maar leidde toch kort tot wat onrust. Iets na 11.30 uur stond er nog een handjevol demonstranten op het Alexanderplein. Daar was ook nog wat politie bij, hoewel ook de meeste agenten weer weg zijn.

Een demonstrant werd aangehouden voor belediging, de ander voor het dragen van gezichtsbedekking, aldus een woordvoerder van de politie.

Hart van Nederland/ANP