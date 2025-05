Protest in Katwijk tegen mogelijk nieuwe pro-Palestijnse demonstratie

Zo'n 150 tot 200 mensen zijn zaterdagavond in Katwijk bijeengekomen voor een demonstratie die was aangekondigd als protest tegen een mogelijke pro-Palestinademonstratie. Die kwam er uiteindelijk niet, maar de actievoerders gingen toch de straat op. Er waren ook enkele mensen met Israëlische vlaggen.

Volgens de demonstranten ging het hen niet alleen om Palestina of Israël. Een persoon die een toespraak hield zei: "Hier is iedereen welkom, als ze onze gebruiken en gewoontes maar accepteren." En: "Wij zijn niet bang om normen en waarden te verdedigen."

De gemeente hield vooraf al rekening met een flinke opkomst. De politie was aanwezig en hield toezicht. Rond 20.30 uur waren de meeste deelnemers vertrokken. De avond verliep volgens de autoriteiten rustig.

De demonstratie komt enkele dagen nadat pro-Palestijnse demonstranten in Katwijk zich richtten tegen een bijeenkomst van Christenen voor Israël. Die avond eindigde toen in geweld, te zien in bovenstaande video. Twee mensen werden toen aangehouden.

Hart van Nederland/ANP