Pro-Palestijnse activisten verlaten na dagen bezet universiteitspand in Utrecht

Pro-Palestijnse activisten hebben zondagochtend het universiteitspand aan de Drift in Utrecht verlaten dat zij al dagen bezet hielden. Dat maakten de actievoerders zelf bekend via Instagram en wordt bevestigd door de Universiteit Utrecht. De universiteit laat weten dat samen met de politie wordt gekeken naar de situatie in het gebouw. Het pand blijft maandag in elk geval gesloten vanwege opruimwerkzaamheden.

De universiteit had de activisten eerder opgedragen om uiterlijk zondag om 12.00 uur te vertrekken. Als dat niet zou gebeuren, zou een kort geding volgen om een mogelijke ontruiming af te dwingen. De actievoerders geven aan hun strijd niet te staken, maar zien af van een juridische procedure vanwege de kosten.

Verf

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden ook andere gebouwen van de Universiteit Utrecht doelwit van pro-Palestijnse demonstranten. Tientallen ruiten werden met rode verf besmeurd en sommige ramen werden ingeslagen. De universiteit heeft daarvan aangifte gedaan.