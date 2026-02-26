Volg Hart van Nederland
Nieuwe kabinet heeft nu al een probleem: de VVD-achterban

Vandaag, 10:16

Nog voor het kabinet-Jetten goed en wel op stoom is, tekent zich een probleem af voor de coalitie: de eigen VVD-achterban toont zich zeer kritisch over het nieuwe minderheidskabinet. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel. Waar D66- en CDA-stemmers overwegend positief zijn, overheerst bij de VVD scepsis en spijt.

Waar slechts 20 procent van de D66-stemmers en 28 procent van de CDA-stemmers zeggen niet blij te zijn met het kabinet, is onder VVD-stemmers 53 procent ontevreden. Slechts 20 procent van de VVD-achterban is blij met dit kabinet.

Dat leidt ertoe dat 27 procent van de VVD-stemmers zegt met terugwerkende kracht spijt te hebben van hun stem bij de afgelopen verkiezingen. Daarmee kent de VVD het hoogste spijtpercentage van alle kiezersgroepen.

Vrees voor meer verdeeldheid

Het is een lastige start voor het minderheidskabinet, dat zich al in een kwetsbare positie bevindt. Nederlanders hebben weinig vertrouwen in het kabinet, zo is te zien in bovenstaande video. Doordat het kabinet voor zijn plannen afhankelijk is van de steun van oppositiepartijen, kan het zich intern gemor moeilijk veroorloven.

Waar 77 procent van de D66-stemmers zegt meer vertrouwen te hebben in deze nieuwe ploeg in vergelijking met het vorige kabinet, geldt dat voor slechts 35 procent van de VVD-kiezers. 45 procent heeft juist minder vertrouwen dan voorheen.

Het grootste deel van de VVD-stemmers (61 procent) vreest onder meer dat dit minderheidskabinet voor meer verdeeldheid in het land zal zorgen. Bij D66 en het CDA ligt dat aandeel aanzienlijk lager. Ook onder achterbannen van onder meer GL-PvdA, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie denken minder mensen dat dit kabinet de samenleving verder zal polariseren.

Slechts 22 procent van de VVD-stemmers vindt dat het kabinet de juiste prioriteiten stelt. Een even groot deel voelt zich 'vertegenwoordigd' door dit kabinet. Zes op de tien voelen zich dat juist niet.

Donderdag gaat het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van het kabinet-Jetten verder. Premier Jetten antwoordt eerst op wat de fracties woensdag hebben ingebracht tijdens het eerste deel van het debat. Daarna krijgen de fracties opnieuw de kans om te reageren.

Door Redactie Hart van Nederland

