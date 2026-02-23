Kabinet-Jetten is een feit: alle ministers en staatssecretarissen beëdigd

Alle bewindspersonen van het nieuwe kabinet zijn maandag beëdigd door koning Willem-Alexander. Inclusief premier Rob Jetten telt het kabinet achttien ministers en tien staatssecretarissen. De ministers die ook al in het kabinet-Schoof zaten, hoefden niet opnieuw een eed of belofte af te leggen. De staatssecretarissen deden dat wel.

D66 levert tien bewindspersonen, de VVD negen en het CDA acht. Staatssecretaris Sandra Palmen, die verantwoordelijk is voor het herstel van het toeslagenschandaal, is partijloos. Kort na de beëdiging verschijnen de ministers op het bordes van Paleis Huis ten Bosch voor de traditionele foto.

Koning Willem-Alexander ondertekende maandag de koninklijke besluiten waarmee de bewindslieden van het kabinet-Schoof ontslag kregen. Premier Rob Jetten zette daarna ook zijn handtekening. Daarmee is de ministeriële verantwoordelijkheid vastgelegd. Dat betekent onder meer dat de premier verantwoordelijk is voor het handelen van de koning.

De koning en de premier voegen ook weer enkele ministeries samen die bij het aantreden van het kabinet-Schoof waren opgericht. Zo valt Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Asiel en Migratie gaat terug naar Justitie en Veiligheid. Klimaat en Groene Groei wordt opnieuw ondergebracht bij Economische Zaken en Klimaat.

X-account

Jetten heeft het X-account van de minister-president overgenomen van Dick Schoof. Kort daarvoor werden alle posts van het account verwijderd. De naam bij het account is maandag kort voor de beëdiging van het nieuwe kabinet aangepast.

Het account @minpres is het account van de zittende premier, voor Schoof stond het op naam van Mark Rutte. Hetzelfde geldt voor X-accounts van alle bewindspersonen. Daar zijn alle posts verwijderd. Daarna wordt de naam aangepast. Als het ministerie van naam verandert, dan verandert dat bij het account ook.