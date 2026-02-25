Massaal verzet tegen verhogen AOW-leeftijd, grote meerderheid tegen

In de Tweede Kamer gaat het al een groot deel van de dag over de AOW, de uitkering die iedere Nederlander krijgt zodra hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het coalitieplan om die leeftijd 1-op-1 te verhogen met de gemiddelde levensverwachting stuit in de Kamer, van links tot rechts, op veel verzet. Ook veel Nederlanders zijn niet te spreken over de plannen van D66, VVD en CDA, blijkt uit het representatieve Hart van Nederland-panel onder ruim 2.100 respondenten.

Het plan van het minderheidskabinet om de AOW-leeftijd 1-op-1 te laten meestijgen met de gemiddelde levensverwachting, roept niet alleen in de Kamer flinke weerstand op. Uit cijfers van het panel blijkt dat 84 procent het niet ziet zitten om de AOW-leeftijd verder te verhogen. Slechts 14 procent is het eens met het plan. 2 procent heeft geen mening.

Wat is het plan van het minderheidskabinet? D66, VVD en CDA spraken in hun coalitieakkoord af dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller stijgt. Voor elk jaar waarmee de levensverwachting toeneemt, kunnen werkenden straks niet acht maanden, maar een jaar later met pensioen. Die afspraak om de pensioenleeftijd met acht maanden te verhogen, werd in 2019 vastgelegd in het pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgevers en de politiek (waaronder de drie coalitiepartijen VVD, CDA en D66, die toen samen met de ChristenUnie het kabinet-Rutte III vormden).

De uitkomst laat zien hoe gevoelig het onderwerp ligt. Voor veel mensen raakt de AOW direct aan hun toekomst en portemonnee. Langer doorwerken betekent later recht op een uitkering, en dat zorgt voor onrust. Vooral voor mensen met zware beroepen zoals bouwvakkers, verpleegkundigen, brandweermensen en politieagenten.

De panelleden staan er niet alleen voor, een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet terug naar de tekentafel gaat met deze plannen en ook vakbond FNV is het niet eens met de plannen.

Verpleegkundige Franklin vertelde begin februari dat hij, ook na zijn AOW, nog graag naar zijn werk gaat. In de onderstaande video legt hij uit waarom:

1:47 Verpleegkundige Franklin werkt liever door na AOW

Lang niet iedereen is bezig met pensioen

Opvallend is dat lang niet iedereen actief met zijn pensioen bezig is. Van alle Nederlanders tot 67 jaar zegt 49 procent zich 'veel' of 'enigszins' met het pensioen bezig te houden.

Bij jongeren tussen 18 en 44 jaar ligt dat percentage op 37 procent. In de groep van 45 tot 54 jaar is dat 51 procent. Onder 55- tot 67-jarigen loopt het op tot 71 procent. Niet heel bijzonder dat hoe dichter je bij de pensioendatum komt, hoe groter de aandacht voor het eigen pensioen is.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.