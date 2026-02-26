Energierekening dit jaar gemiddeld lager, maar niet voor iedereen

Huishoudens zijn dit jaar gemiddeld 1993 euro kwijt aan gas en elektra. Dat is 52 euro minder dan in 2025. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat rekent met de energieprijzen van januari 2026.

Volgens het CBS besparen huishoudens zo'n 2,5 procent. Dat komt vooral doordat het gasverbruik lager wordt ingeschat en de variabele leveringskosten voor gas en stroom zijn gedaald. De energiebelasting op gas is wel hoger dan vorig jaar.

Groot verschil

De hoogte van de energierekening verschilt sterk per huishouden. Het hangt namelijk af van het verbruik, wat wordt bepaald door stookgedrag, isolatie en het aantal inwoners. Huishoudens in een grotendeels elektrisch verwarmde woning zijn bijvoorbeeld gemiddeld 1020 euro per jaar kwijt. Mensen die met twee of meer personen in een vrijstaand huis wonen dat hoofdzakelijk op gas wordt verwarmd, betalen gemiddeld op jaarbasis 3370 euro.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Volgend jaar dreigt de energierekening voor sommige huishoudens weer te stijgen. Dan vervalt namelijk de salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen. Via deze regeling kunnen zij zelf opgewekte stroom wegstrepen tegenover hun energieverbruik. Volgens prijsvergelijker Independer betalen huishoudens met zonnepanelen volgend jaar tussen de 180 euro en de 470 euro meer op jaarbasis.

Terugleveren

In maanden met veel zonuren, zoals in de zomer, leveren huishoudens energie terug aan het stroomnet. Salderen kost geld voor energiebedrijven, waardoor ze de algemene kosten van energie verhogen. De regeling is ooit ingesteld om het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren, maar het kabinet vond de regeling nadelig voor huishoudens zonder zonnepanelen. Daarom besloot het de regeling per 2027 af te schaffen.