Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Energierekening dit jaar gemiddeld lager, maar niet voor iedereen

Energierekening dit jaar gemiddeld lager, maar niet voor iedereen

Kopen en besparen

Vandaag, 07:19

Link gekopieerd

Huishoudens zijn dit jaar gemiddeld 1993 euro kwijt aan gas en elektra. Dat is 52 euro minder dan in 2025. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat rekent met de energieprijzen van januari 2026.

Volgens het CBS besparen huishoudens zo'n 2,5 procent. Dat komt vooral doordat het gasverbruik lager wordt ingeschat en de variabele leveringskosten voor gas en stroom zijn gedaald. De energiebelasting op gas is wel hoger dan vorig jaar.

Groot verschil

De hoogte van de energierekening verschilt sterk per huishouden. Het hangt namelijk af van het verbruik, wat wordt bepaald door stookgedrag, isolatie en het aantal inwoners. Huishoudens in een grotendeels elektrisch verwarmde woning zijn bijvoorbeeld gemiddeld 1020 euro per jaar kwijt. Mensen die met twee of meer personen in een vrijstaand huis wonen dat hoofdzakelijk op gas wordt verwarmd, betalen gemiddeld op jaarbasis 3370 euro.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Volgend jaar dreigt de energierekening voor sommige huishoudens weer te stijgen. Dan vervalt namelijk de salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen. Via deze regeling kunnen zij zelf opgewekte stroom wegstrepen tegenover hun energieverbruik. Volgens prijsvergelijker Independer betalen huishoudens met zonnepanelen volgend jaar tussen de 180 euro en de 470 euro meer op jaarbasis.

Terugleveren

In maanden met veel zonuren, zoals in de zomer, leveren huishoudens energie terug aan het stroomnet. Salderen kost geld voor energiebedrijven, waardoor ze de algemene kosten van energie verhogen. De regeling is ooit ingesteld om het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren, maar het kabinet vond de regeling nadelig voor huishoudens zonder zonnepanelen. Daarom besloot het de regeling per 2027 af te schaffen.

Door ANP

Lees ook

Nederlanders kiezen minder vaak voor warmtepomp na verlagen subsidie en zakken gasprijs
Nederlanders kiezen minder vaak voor warmtepomp na verlagen subsidie en zakken gasprijs
'Terugleveren zonnestroom vanaf volgend jaar bijna niets meer waard'
'Terugleveren zonnestroom vanaf volgend jaar bijna niets meer waard'
Steeds meer eigenaren krijgen spijt van zonnepanelen
Steeds meer eigenaren krijgen spijt van zonnepanelen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.