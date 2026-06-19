Panel: veel steun voor nieuwe kerncentrales, ook in Groningen en Zeeland

De plannen van het kabinet voor nieuwe kerncentrales kunnen rekenen op brede steun. Het kabinet houdt de optie open om nieuwe kerncentrales te bouwen in de buurt van de Eemshaven in Groningen. Ook het Zeeuwse Terneuzen staat nog op de lijst. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 71 procent van de Nederlanders achter de uitbreiding van kernenergie staat, waaronder de bouw van kleinere modulaire kerncentrales, ook wel SMR's genoemd.

In de video bovenaan hoor je staatssecretaris De Bat over nieuwe kerncentrales.

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Ook in Groningen meer voorstanders dan tegenstanders

Twintig procent van de bevraagde panelleden is tegen de plannen. Negen procent heeft er geen mening over.. Juist in Groningen, waar de gevolgen van de gaswinning nog altijd een gevoelig onderwerp zijn, blijkt een kleine meerderheid open te staan voor een kerncentrale in de eigen provincie.

51 procent van de Groningers zegt de komst van een kerncentrale in de provincie acceptabel te vinden. 39 procent is tegen en 10 procent heeft geen mening. Daarmee zijn Groningers verdeeld, maar zijn de voorstanders wel in de meerderheid.

In Zeeland, de andere provincie die nog in beeld is, is het draagvlak onder panelleden zelfs het grootst van alle provincies. Daar zegt 78 procent de komst van extra kerncentrales acceptabel te vinden. Slechts 21 procent is tegen.

Wat zijn die kleinere kerncentrales?

Naast grote kerncentrales wil het kabinet nadrukkelijk inzetten op zogenoemde Small Modular Reactors (SMR's). Dat zijn kleinere kerncentrales die in fabrieken worden gebouwd en vervolgens op locatie worden geplaatst.

Een traditionele grote kerncentrale levert ongeveer 1 à 2 gigawatt aan elektriciteit. Een SMR levert doorgaans tussen de 150 en 300 megawatt, maar neemt minder ruimte in en is goedkoper en sneller om te bouwen. Ook kunnen SMR's dichter bij industrieterreinen worden geplaatst waar veel stroom nodig is.

Tegenstanders wijzen erop dat ook SMR's radioactief afval produceren en dat nog nergens in Europa commerciële SMR's in gebruik zijn.

Het kabinet wil uiteindelijk ongeveer 7 gigawatt aan kernenergie opwekken. Daarvoor moeten zowel grote kerncentrales als SMR's een rol gaan spelen. Later dit jaar moet duidelijk worden of de keuze voor nieuwe grote kerncentrales valt op de Eemshaven of Terneuzen.

P rovincie Groningen verzet zich

Ondertussen zegt de provincie Groningen er alles aan te gaan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. De provincie en de gemeente Het Hogeland, waarin de Eemshaven ligt, hebben hun hoop ook gevestigd op de Tweede Kamer die op 2 juli debatteert over kernenergie. "Onze oproep is: haal ons hieruit!", aldus wethouder Eltjo Dijkhuis.

De Terneuzense politiek is verdeeld over de mogelijke bouw van twee kerncentrales in de Zeeuwse gemeente. "Als het om draagvlak gaat, is het spannend", zegt wethouder Laszlo van de Voorde (duurzaamheid). "In ieder geval staat voor ons vast dat als er kerncentrales komen, die binnen het totaalplaatje moeten passen".