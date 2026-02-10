Nederlanders positiever over kernenergie, maar grote verschillen tussen regio's

Panel
Vandaag, 10:28
De steun voor kernenergie in Nederland is flink toegenomen. Waar in eerdere jaren nog zo'n 58 procent van de Nederlanders voorstander was van nieuwe kerncentrales, ligt dat nu duidelijk hoger. Dat blijkt uit nieuw representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.757 respondenten.
In totaal zegt nu 68 procent van de ondervraagden de bouw van nieuwe kerncentrales te steunen, een flinke stijging die mogelijk komt door een bredere wens vanuit de politiek en het nieuwe kabinet om meer op kernenergie in te zetten. Maar zodra het dichterbij komt, wordt het lastiger. Iets meer dan de helft, 51 procent, vindt het ook goed als zo’n centrale in de eigen gemeente zou komen. De overige 17 procent steunt nieuwe kerncentrales alleen als die niet in de directe omgeving worden gebouwd.
Nederland heeft op dit moment al meerdere kerncentrales of locaties waar ze hebben gestaan. In Zeeland staat de kerncentrale in Borssele. In Petten in Noord-Holland is een kleinere reactor voor medische doeleinden en in Dodewaard staat een voormalige centrale. Ook net over de grens zijn er kerncentrales, zoals in het Belgische Doel en Mol en in het Duitse Emsland.
Lang niet iedereen is daarvan op de hoogte. Slechts 34 procent van de ondervraagden wist van al deze centrales af. Nog eens 39 procent wist van een paar locaties. Een kwart van de mensen zegt niet te weten dat deze centrales bestaan of weet niet waar ze liggen. Twee procent gaf geen antwoord.
De houding tegenover kernenergie verschilt sterk per regio. In Zeeland, waar al jaren een kerncentrale staat in Borssele, staan mensen het meest open voor uitbreiding. Daar zegt 67 procent het goed te vinden als er extra kerncentrales in de eigen gemeente zouden komen.
Overigens zou niet iedereen een nieuwe centrale in Zeeland steunen. In Terneuzen is flinke weerstand tegen de mogelijke komst van een reactor, zie je in onderstaande video:
De meeste weerstand is te vinden in het noorden van het land. In Groningen is slechts 30 procent voor een kerncentrale in de eigen gemeente. In Drenthe ligt dat aandeel met 44 procent iets hoger, maar ook daar is de steun relatief laag vergeleken met andere provincies.
Bekijk hier de steun per provincie, gerangschikt naar mate van steun in de eigen omgeving:
Provincie
Steunt kerncentrales in eigen gemeente
Steunt kerncentrales, maar niet in eigen gemeente
Tegen bouw nieuwe kerncentrales
Geen mening
Zeeland
67%
17%
15%
1%
Noord-Holland
55%
12%
24%
9%
Zuid-Holland
54%
17%
19%
10%
Flevoland
52%
17%
22%
9%
Noord-Brabant
52%
17%
19%
12%
Gelderland
51%
15%
24%
10%
Utrecht
50%
18%
24%
8%
Overijssel
49%
21%
16%
14%
Friesland
48%
24%
22%
9%
Limburg
46%
16%
29%
9%
Drenthe
44%
20%
26%
10%
Groningen
30%
30%
28%
11%
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.
