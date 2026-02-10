Nederlanders positiever over kernenergie, maar grote verschillen tussen regio's

De steun voor kernenergie in Nederland is flink toegenomen. Waar in eerdere jaren nog zo'n 58 procent van de Nederlanders voorstander was van nieuwe kerncentrales, ligt dat nu duidelijk hoger. Dat blijkt uit nieuw representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.757 respondenten.

In totaal zegt nu 68 procent van de ondervraagden de bouw van nieuwe kerncentrales te steunen, een flinke stijging die mogelijk komt door een bredere wens vanuit de politiek en het nieuwe kabinet om meer op kernenergie in te zetten. Maar zodra het dichterbij komt, wordt het lastiger. Iets meer dan de helft, 51 procent, vindt het ook goed als zo’n centrale in de eigen gemeente zou komen. De overige 17 procent steunt nieuwe kerncentrales alleen als die niet in de directe omgeving worden gebouwd.

Niet iedereen weet waar kerncentrales staan

Nederland heeft op dit moment al meerdere kerncentrales of locaties waar ze hebben gestaan. In Zeeland staat de kerncentrale in Borssele. In Petten in Noord-Holland is een kleinere reactor voor medische doeleinden en in Dodewaard staat een voormalige centrale. Ook net over de grens zijn er kerncentrales, zoals in het Belgische Doel en Mol en in het Duitse Emsland.

Lang niet iedereen is daarvan op de hoogte. Slechts 34 procent van de ondervraagden wist van al deze centrales af. Nog eens 39 procent wist van een paar locaties. Een kwart van de mensen zegt niet te weten dat deze centrales bestaan of weet niet waar ze liggen. Twee procent gaf geen antwoord.

Zeeland het meest positief, noorden terughoudend

De houding tegenover kernenergie verschilt sterk per regio. In Zeeland, waar al jaren een kerncentrale staat in Borssele, staan mensen het meest open voor uitbreiding. Daar zegt 67 procent het goed te vinden als er extra kerncentrales in de eigen gemeente zouden komen.

Overigens zou niet iedereen een nieuwe centrale in Zeeland steunen. In Terneuzen is flinke weerstand tegen de mogelijke komst van een reactor, zie je in onderstaande video:

Verschil in provincies

De meeste weerstand is te vinden in het noorden van het land. In Groningen is slechts 30 procent voor een kerncentrale in de eigen gemeente. In Drenthe ligt dat aandeel met 44 procent iets hoger, maar ook daar is de steun relatief laag vergeleken met andere provincies.

Bekijk hier de steun per provincie, gerangschikt naar mate van steun in de eigen omgeving:

Provincie Steunt kerncentrales in eigen gemeente Steunt kerncentrales, maar niet in eigen gemeente Tegen bouw nieuwe kerncentrales Geen mening Zeeland 67% 17% 15% 1% Noord-Holland 55% 12% 24% 9% Zuid-Holland 54% 17% 19% 10% Flevoland 52% 17% 22% 9% Noord-Brabant 52% 17% 19% 12% Gelderland 51% 15% 24% 10% Utrecht 50% 18% 24% 8% Overijssel 49% 21% 16% 14% Friesland 48% 24% 22% 9% Limburg 46% 16% 29% 9% Drenthe 44% 20% 26% 10% Groningen 30% 30% 28% 11%