Angst voor nieuwe kerncentrale bij Terneuzen: 'Boerderij dreigt te verdwijnen'

De angst voor een nieuwe kerncentrale in de Paulinapolder zorgt voor veel onrust in Terneuzen en omgeving. Boerin Sandra Dieleman ziet haar hele bestaan op het spel staan door de mogelijke komst. Een bewonersinitiatief waarschuwt voor de gevolgen voor de natuur en de omwonenden.

Sandra woont met haar gezin in een boerderij die al generaties lang in de familie is. "Ja als de kerncentrale er komt, moeten wij weg", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Het is eigenlijk gewoon je levenswerk, je historie. Je identiteit wordt uitgewist."

Haar zoon wil het bedrijf overnemen, maar de onzekerheid maakt plannen bijna onmogelijk. "We zijn er heel ons leven mee bezig, met dat de grond goed is, schuren goed zijn. Maar straks gaan ze alles afbreken. We hebben zelf ons huis weer opgebouwd, steen voor steen. Het zou een grote ramp zijn als het gebeurt."

Te weinig over de impact

Niet alleen Sandra maakt zich zorgen. Ook Edith Kuitert van bewonersinitiatief Terneuzen tot de kern waarschuwt voor de gevolgen. "We noemen het bewust geen actiegroep, we zijn een bewonersinitiatief", legt ze uit. Volgens haar schetst de provincie een te rooskleurig beeld. "Het wordt gepresenteerd als de oplossing voor de klimaatdoelstellingen. Maar er wordt te weinig verteld over de impact van de regio. Daar schort het aan."

Edith van bewonersinitiatief Terneuzen tot de kern waarschuwt voor de gevolgen.

Edith wijst op de natuur en de landbouwgrond die zullen verdwijnen. "Het volledige gebied met woningen en bedrijven zal moeten verdwijnen en veranderen in een groot industriegebied. Tijdens de bouwperiode is de overlast al groot. Bouwverkeer, met al het geluid, licht en stof. In de wijde omtrek ga je daar last van hebben."

Provincie de straat op

De provincie Zeeland start vrijdag met straatgesprekken om te horen wat inwoners vinden van de mogelijke komst van kerncentrales. Een woordvoerder zegt daarover: "Idee is eigen een vervolg op waar we 2 jaar geleden mee begonnen zijn: burgers meenemen in het proces van de kerncentrales. Daarom gaan we gesprekken voeren in heel Zeeland. We horen graag wat er leeft, wat zij belangrijk vinden."

Naast de markten kunnen Zeeuwen ook een online enquête invullen en gaat de provincie langs bij scholen om jongeren te betrekken.