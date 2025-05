Bijzondere advertentie in regionale krant: toch kerncentrales in Eemshaven?

Het nieuws dat de Eemshaven alsnog in beeld is voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales valt slecht in Roodeschool en omgeving. De Rijksoverheid maakte de locatie vrijdag bekend via een kleine advertentie in het Dagblad van het Noorden. Tot verbazing van lokale bewoners en bestuurders, die dachten dat die optie allang van tafel was.

De advertentie komt voor velen als een verrassing. De Tweede Kamer, de provincie Groningen én de gemeente Het Hogeland hadden eerder aangegeven dat ze geen kerncentrales in de Eemshaven willen. Toch wordt de locatie nu opnieuw genoemd. De ministerraad bespreekt het plan vrijdagmiddag.

Jack van Dijken, voorzitter van Dorpsbelangen Roodeschool, begrijpt er niets van. Hij voelt zich overvallen en vraagt zich af waarom omwonenden niet rechtstreeks zijn geïnformeerd. Hij vreest dat de regio verder wordt volgebouwd, zonder dat bewoners daar iets over te zeggen hebben.

Op straat klinken gemengde reacties. Sommige bewoners zien kernenergie als noodzakelijk en denken dat het banen kan opleveren. Anderen maken zich zorgen over de veiligheid en vinden dat Groningen al genoeg heeft moeten slikken.

Grote zorgen over risico's

Ook milieuorganisaties laten van zich horen. De Natuur en Milieufederatie Groningen en Milieudefensie Groningen starten een campagne tegen de komst van de centrales. Ze maken zich grote zorgen over de risico’s en de impact op de omgeving.

Op 2 juni organiseert het ministerie een informatieavond in hotel Ekamper in Roodeschool. Veel bewoners willen daar hun vragen en zorgen kwijt.

Flinke kosten voor bouw

De bouw voor de twee nieuwe kerncentrales gaat ook niet goedkoop worden. Naar schatting gaat het 20 tot 30 miljard euro kosten, veel meer dan het kabinet daar nu voor beschikbaar heeft. Dat schrijft klimaat- en energieminister Sophie Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat het kabinet een raming geeft van de kosten die bij de bouw komen kijken.

Hermans verwacht nu dat de eerste nieuwe kerncentrales op zijn vroegst eind jaren '30 in gebruik kunnen worden genomen. Het kabinet mikte oorspronkelijk op 2035, maar de minister gaf in februari al toe dat dit gezien de tijdrovende procedures niet langer haalbaar is.