'Advies: over 100 jaar opslag kernafval onder de grond'

Het kabinet-Schoof wil vier nieuwe kerncentrales bouwen, maar pas in 2100 willen ze bepalen wat ze met de schadelijke radioactieve afval gaan doen. Dat vindt het Rathenau Instituut te laat, zegt het Instituut tegen de NOS.

Het Rathenau Instituut adviseert de regering wat ze het beste met de radioactieve stoffen kunnen doen. De afgelopen vijf jaar heeft het instituut onderzocht hoe Nederland met de schadelijke stoffen omgaat. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat de overheid in 2026 al de eerste stappen moet gaan zetten.

Het vinden van zo'n definitieve plek voor een kerncentrale ligt maatschappelijk en politiek gevoelig en neemt vaak tientallen jaren in beslag. Daarom is er nu actie nodig, zegt het Rathenau Instituut.

In Nederland is dat beter geregeld dan in veel andere landen. Achter bijna twee meter dikke muren wordt het radioactief afval van de kerncentrale bewaard. Vanaf het jaar 2130 wil de regering het radioactief afval onder de grond opslaan. Voorheen werd het in de zee gedumpt, maar door ziektes op lange termijn werd dat verboden eind jaren 80.

Het Rathenau Instituut adviseert het kabinet om in vijf fases een besluit te nemen. Zo kan het proces sneller starten en kunnen er makkelijker aanpassingen gemaakt worden.