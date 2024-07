Gelderland zoekt potentiële locaties voor kerncentrale

De provincie Gelderland zoekt naar locaties waar mogelijk een kleine kerncentrale kan worden neergezet. Gedeputeerde Ans Mol (energie en klimaat, BBB) wil onder de 51 Gelderse gemeenten inventariseren of ze "eventueel bezwaren hebben" tegen de komst op hun grondgebied van een SMR, een Small Modular Reactor.

"We stellen als college van Gedeputeerde Staten volgende week het plan van aanpak vast", zei Mol in de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. "In dat plan staat welke stappen we willen nemen, wat de planning is en wat we kunnen voorbereiden tot het moment dat de SMR's leverbaar zijn."

De ontwikkeling van deze kleine kerncentrales, die grotendeels in een fabriek worden gebouwd en dan op locatie in elkaar gezet worden, zit wereldwijd nog in de beginfase. Het ministerie van Economische Zaken ziet de SMR's als mogelijke energiebron van de toekomst en heeft daarom eerder al 65 miljoen euro gereserveerd voor onderzoek. Diverse provincies, waaronder Gelderland en Overijssel, zijn hierbij aangehaakt. De bouw van een SMR gaat sneller en is goedkoper dan bij een traditionele kerncentrale.

Mogelijk al vanaf 2030

Het ministerie sprak eerder de verwachting uit dat rond 2040 de eerste SMR in Nederland geplaatst zou kunnen worden. Mol denkt inmiddels na gesprekken met betrokken partijen dat het sneller kan, mogelijk al vanaf 2030. "Dat wil niet zeggen dat we tot dat moment gaan wachten, want we hebben ambities op dit gebied." De Gelderse coalitie, bestaande uit BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP, heeft dat ook opgenomen in het coalitieakkoord.

"We kunnen al voorbereidende werkzaamheden doen, te beginnen met inventariseren welke gemeenten echt problemen hebben met het realiseren van SMR's", aldus Mol. Financieel gedeputeerde Helga Witjes (VVD) merkte grappend op dat Mol wellicht de eerste mini-kerncentrale in Gelderland kan openen. "Dat zou heel leuk zijn, maar ik denk niet dat ik dat in deze functie meemaak", reageerde Mol.

ANP