Brabant verkent locaties voor bouwen van kleine kerncentrales

De provincie Noord-Brabant gaat onderzoeken waar eventueel kleine kerncentrales kunnen worden gebouwd. Gedeputeerde Wilma Dirken (Ruimte) stemde vrijdag in met een verzoek daartoe vanuit de Provinciale Staten.

Een meerderheid van de partijen, waaronder VVD, BBB, Lokaal Brabant, CDA, PVV, Volt, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, JA21 en Forum voor Democratie, wil dat de optie van kleine kerncentrales wordt meegenomen in de toekomstplannen voor energievoorziening.

Het kabinet wil vier nieuwe kerncentrales bouwen, maar commerciële bedrijven zijn terughoudend. Dus zal de overheid zelf moeten investeren, te zien in bovenstaande video.

Gedeputeerde Bas Maes (Energie) benadrukte dat er "met een brede blik" wordt gekeken naar de toekomstige energiemix. Tegelijkertijd gaf hij aan dat het onderwerp gevoelig ligt bij coalitiepartij D66. In het bestuursakkoord is namelijk vastgelegd dat er in deze bestuursperiode geen besluit wordt genomen over kernenergie. Het verzoek om mogelijke locaties nu al in kaart te brengen noemde hij dan ook "misschien wel te voorbarig".

Gelderland

Eerder deed de provincie Gelderland al onderzoek naar zogeheten Small Modular Reactors (SMR's). Daaruit bleek dat vier locaties mogelijk geschikt zijn. Deze kleine kerncentrales bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase, maar worden gezien als veelbelovende energiebron voor de toekomst.

Hart van Nederland/ANP