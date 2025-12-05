Volg Hart van Nederland
Provincie Noord-Brabant ziet mogelijkheden voor kleine kerncentrale

Beleid

Vandaag, 16:18

Noord-Brabant onderzoekt de mogelijkheden voor een kleine kerncentrale in de provincie. Er zouden veel gebieden zijn waar een een Small Modular Reactor (SMR) zou kunnen komen. Op verzoek van de Provinciale Staten liet het Brabantse college de nucleaire dienstverlener NRG Pallas onderzoeken waar technisch gezien ruimte is voor zo'n kleine kerncentrale. De conclusie is dat er in Noord-Brabant veel mogelijkheden zijn, vooral in het noordelijk deel langs de grote rivieren en op bedrijventerreinen die veel energie nodig hebben.

In het rapport worden onder meer de Theodorushaven bij Bergen op Zoom, het bedrijventerrein in Veghel en het haven- en industriegebied van Moerdijk genoemd. De provincie benadrukt wel dat een kerncentrale niet past in de afspraken die met het Rijk en gemeenten zijn gemaakt over uitbreiding van de industrie in Moerdijk. Daar moet ruimte komen voor allerlei energieprojecten. Mogelijk gaat dat ten koste van het dorp Moerdijk.

Volgens de provincie zegt het onderzoek niets over "de wenselijkheid van of de besluitvorming over" locaties voor kleine modulaire reactoren. Brabant neemt de resultaten wel mee bij het opstellen van een 'energieperspectief' voor 2050.

Kabinet ziet 'potentie'

Ook andere provincies onderzoeken de mogelijkheden van SMR's, die naar verwachting sneller en goedkoper te bouwen zijn dan een traditionele kerncentrale. Het kabinet ziet er "potentie" in. Ze worden gezien als mogelijke energiebron van de toekomst, al is de ontwikkeling wereldwijd nog pril. In Canada zijn nu vier SMR's in aanbouw voor een totaalbedrag van naar schatting 14 miljard euro. De eerste moet in 2030 elektriciteit leveren.

De provincie Gelderland kwam begin dit jaar al met vier geschikte gebieden naar buiten en wil na vervolgonderzoek twee mogelijke locaties voor een SMR aanwijzen. Van het kabinet moet het eerste project in Nederland echter onder regie van het Rijk plaatsvinden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

