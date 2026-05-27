Veel Nederlanders vinden klimaatbeleid oneerlijk verdeeld: 'burger betaalt'

Vandaag, 06:42

De steun voor klimaatbeleid neemt af in Nederland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral het gevoel dat burgers te veel moeten betalen en bedrijven worden ontzien, zit veel mensen dwars.

Nog altijd vindt een meerderheid dat Nederland klimaatverandering moet aanpakken, maar die steun daalt al jaren. Waar in 2022 nog 85 procent dat belangrijk vond, is dat nu 69 procent. Ook de bereidheid om zelf iets te doen neemt af.

Grote bedrijven

Volgens het SCP vinden veel Nederlanders de verdeling van de kosten niet eerlijk. Zo zegt 82 procent dat burgers te veel betalen vergeleken met grote bedrijven. Ook vindt een grote meerderheid dat rijke mensen meer zouden moeten bijdragen dan mensen met een lager inkomen.

Het planbureau ziet daardoor risico's voor het draagvlak van klimaatmaatregelen. Vooral subsidies voor elektrische auto's en verduurzaming van woningen zouden vaker bij hogere inkomens terechtkomen.

Voor investeringen in openbaar vervoer en groene energie is nog veel steun. Belastingen liggen gevoeliger. Zo is maar 29 procent voor een vleestaks. Over nieuwe kerncentrales zijn Nederlanders verdeeld: iets meer dan de helft is voor.

Een ruime meerderheid wil wel dat vervuilende bedrijven meer moeten betalen en sneller verduurzamen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

