Neder-Betuwe biedt zich aan voor kerncentrale: 'Liever dan dorp vol windmolens'

Bij verkiezingen gaat het vaak over meer huizen bouwen, wel of geen azc in de gemeente en veiligheid op straat. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Gelderse plattelandsgemeente Neder-Betuwe draait het ook om iets anders: kernenergie. Partijen staan open voor een kerncentrale, terwijl er jarenlang al een heeft gestaan.

VVD Neder-Betuwe is een groot voorstander van kernenergie. "Onze gemeente biedt zich bij de nieuwe regering aan als mogelijke locatie voor een nieuwe kerncentrale. Een nieuwe centrale zou er pas rond 2040 kunnen staan", stelt fractievoorzitter Laurys Bennink. "Sommigen vragen zich af of dat niet te laat is. Tegelijkertijd geldt: als we nu niet beginnen, zijn we straks zeker wéér te laat. Het is nu tijd voor actie. Wat ons betreft: liever een kerncentrale in de gemeente dan een gemeente vol windmolens."

De SGP is met 9 van de 19 zetels veruit de grootste fractie in de raad. De partij zegt niet onwelwillend tegenover kernenergie te staan.

Andere opties

De lokale GroenLinks-PvdA-fractie staat minder te springen om een kerncentrale. Joop van Neerbos, fractievoorzitter van de fusiepartij: "Wij zijn voor het onderzoeken van mogelijkheden, ook die van kernenergie. Er zijn namelijk ook andere duurzame opties, zoals windenergie, zonneparken en waterstof. Tegelijkertijd kan windenergie weerstand oproepen bij sommige inwoners. Daarom willen wij eerst met hen in gesprek."

Het kabinet-Jetten wil meer inzetten op kernenergie. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben afgesproken de bouw van nieuwe kerncentrales mogelijk te maken, met als doel klimaatverandering tegen te gaan.