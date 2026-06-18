Groningen verbaasd: Eemshaven volgens advies enige geschikte plek voor kerncentrales

De provincie Groningen is "zeer verbaasd" over een bericht in de Volkskrant dat de Groningse Eemshaven de enige plek in Nederland is waar het technisch en zonder grote extra kosten mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales neer te zetten. De krant baseert zich op een vertrouwelijk advies van netbeheerder TenneT. "Zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales", meldt de provincie.

Groningen wijst op toezeggingen van het Rijk en moties in de Tweede Kamer dat er geen kerncentrales komen in de Eemshaven. "In de recent breed aangenomen nieuwe omgevingsvisie van de provincie is vastgelegd dat in de provincie Groningen geen ruimte is voor het opwekken van kernenergie, maar juist wel voor energie uit wind en waterstof", stelt de provincie.

Vorig jaar maakte de overheid in een kleine advertentie in de regionale krant bekend dat Eemshaven toch in beeld is voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dat kwam toch voor velen als een verrassing:

2:54 Optie toch niet van tafel: Eemshaven toch nog in beeld voor twee kerncentrales

Locatie ligt uiterst gevoelig

Na meerdere locaties in Zeeland en de Tweede Maasvlakte kwam ook de Eemshaven in beeld voor nieuwe kerncentrales. Dat ligt uiterst gevoelig door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Maar toenmalig energieminister Hermans stelde dat zij de Eemshaven niet mocht uitsluiten in de onderzoeken naar de locaties. De bewindsvrouw had daartoe besloten naar aanleiding van advies van de landsadvocaat. Hermans zei destijds dat het kabinet "formeel moet bezien" of er binnen het Groningse havengebied locaties zijn waar kerncentrales kunnen komen.

Groningen wil verder niet reageren op het bericht in de Volkskrant en eerst de reactie van het Rijk afwachten.