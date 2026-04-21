Steun voor koningshuis groeit, maar niet iedereen is overtuigd van nut

Het koningshuis kan weer op meer steun rekenen, maar echt onomstreden is het nog lang niet. Uit representatief onderzoek onder 3.049 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 66 procent vindt dat Nederland een monarchie moet blijven. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2024, toen nog 61 procent voor behoud van de monarchie was.

Van de leden van het Koninklijk Huis zijn Nederlanders net als vorig jaar het positiefst over koningin Máxima en kroonprinses Amalia. Zij krijgen allebei een 7,4 van het panel. Dat is hoger dan vorig jaar, toen ze beiden gemiddeld nog een 7,1 kregen.

Koning Willem-Alexander zit daar net onder met een 7,0, een even grote stijging ten opzichte van de 6,7 die hij vorig jaar kreeg.

De andere dochters van het koningspaar scoren vergeleken met de andere wat lager. Prinsessen Alexia en Ariane scoren allebei een 6,7, vrijwel onveranderd met vorig jaar. Van de leden van de Koninklijke familie scoort prinses Laurentien net als vorig jaar het laagst: een 5,8.

Artikel gaat door onder deze tabel, waarin je de rapportcijfers van alle leden van de Koninklijke familie over de afgelopen jaren ziet:

2026 2025 2024 2023 Koningin Máxima 7,4 7,1 7,0 7,0 Prinses Amalia 7,4 7,1 6,9 6,6 Prinses Beatrix 7,0 6,9 6,8 6,8 Koning Willem-Alexander 7,0 6,7 6,5 6,3 Prinses Ariane 6,7 6,6 6,6 6,2 Prinses Alexia 6,7 6,7 6,9 6,3 Prinses Margriet 6,3 6,4 6,3 6,2 Prof. mr. Pieter van Vollenhoven 6,2 6,3 6,2 6,1 Prins Constantijn 6,0 6,0 6,0 5,7 Prinses Laurentien 5,8 5,9 6,2 6,0

Verdeeld over nut koningshuis

In het onderzoek werd ook onderzocht hoe Nederlanders naar het nut van het koningshuis kijken. Daarover zijn de panelleden sterk verdeeld. Zo zegt slechts 42 procent dat ze vinden dat het koningshuis Nederland meer oplevert dan het kost, maar eveneens 42 procent is het daarmee oneens. De overige 16 procent heeft er geen mening over.

Ook over de rol van het koningshuis binnen Nederland verschillen de meningen enigszins. Een kleine meerderheid (54 procent) vindt dat het koningshuis een goed idee heeft van wat er speelt in de samenleving. Maar een grote groep (39 procent) denkt daar anders over.