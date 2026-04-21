Steun voor koningshuis groeit, maar niet iedereen is overtuigd van nut

Vandaag, 20:09
Het koningshuis kan weer op meer steun rekenen, maar echt onomstreden is het nog lang niet. Uit representatief onderzoek onder 3.049 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 66 procent vindt dat Nederland een monarchie moet blijven. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2024, toen nog 61 procent voor behoud van de monarchie was.
Van de leden van het Koninklijk Huis zijn Nederlanders net als vorig jaar het positiefst over koningin Máxima en kroonprinses Amalia. Zij krijgen allebei een 7,4 van het panel. Dat is hoger dan vorig jaar, toen ze beiden gemiddeld nog een 7,1 kregen.
Koning Willem-Alexander zit daar net onder met een 7,0, een even grote stijging ten opzichte van de 6,7 die hij vorig jaar kreeg.
De andere dochters van het koningspaar scoren vergeleken met de andere wat lager. Prinsessen Alexia en Ariane scoren allebei een 6,7, vrijwel onveranderd met vorig jaar. Van de leden van de Koninklijke familie scoort prinses Laurentien net als vorig jaar het laagst: een 5,8.
Artikel gaat door onder deze tabel, waarin je de rapportcijfers van alle leden van de Koninklijke familie over de afgelopen jaren ziet:
2026
2025
2024
2023
Koningin Máxima
7,4
7,1
7,0
7,0
Prinses Amalia
7,4
7,1
6,9
6,6
Prinses Beatrix
7,0
6,9
6,8
6,8
Koning Willem-Alexander
7,0
6,7
6,5
6,3
Prinses Ariane
6,7
6,6
6,6
6,2
Prinses Alexia
6,7
6,7
6,9
6,3
Prinses Margriet
6,3
6,4
6,3
6,2
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
6,2
6,3
6,2
6,1
Prins Constantijn
6,0
6,0
6,0
5,7
Prinses Laurentien
5,8
5,9
6,2
6,0
In het onderzoek werd ook onderzocht hoe Nederlanders naar het nut van het koningshuis kijken. Daarover zijn de panelleden sterk verdeeld. Zo zegt slechts 42 procent dat ze vinden dat het koningshuis Nederland meer oplevert dan het kost, maar eveneens 42 procent is het daarmee oneens. De overige 16 procent heeft er geen mening over.
Ook over de rol van het koningshuis binnen Nederland verschillen de meningen enigszins. Een kleine meerderheid (54 procent) vindt dat het koningshuis een goed idee heeft van wat er speelt in de samenleving. Maar een grote groep (39 procent) denkt daar anders over.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.