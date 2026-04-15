Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Koning over diner met Trump: ‘Fundamenteel oneens’

Koninklijk Huis

Gisteren, 20:56

Link gekopieerd

Koning Willem-Alexander zegt dat hij de Amerikaanse president Donald Trump duidelijk heeft gemaakt "dat we het op fundamentele punten oneens zijn". Het gesprek tijdens het diner in het Witte Huis was volgens Willem-Alexander "open, eerlijk en met respect". De koning beklemtoonde ook dat "je niet verder in de wereld komt als je alleen praat met mensen met wie je het eens bent."

Aan het einde van zijn Amerikaanse reis sprak de koning woensdag met Nederlandse media in Miami. De koning wilde geen concrete voorbeelden geven van onderwerpen die tijdens het diner besproken zijn: "Dat is niet aan mij." Wel prees hij de gastvrijheid van president Trump en zijn vrouw Melania: "Ze hebben echt hun best gedaan om ons een heel mooie avond te laten beleven." Ook zei hij dat "de sfeer goed was en er is gelachen".

In deze video vertelt Amerikakenner Raymond Mens wat hem opviel aan het bezoek van het koningspaar en premier Jetten:

1:20

Koningspaar eet met Trump: diner duurt langer dan verwacht

Willem-Alexander zei dat het Caribisch deel van Nederland ter sprake is gekomen. "We hebben duidelijk gemaakt dat het Koninkrijk der Nederlanden dichter bij Venezuela ligt dan de breedte van de Straat van Hormuz", aldus de koning.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.