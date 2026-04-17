Koning opent Koningsspelen in Zeewolde en doet fanatiek mee

Vandaag, 21:27

Met Koningsdag in aantocht opende koning Willem-Alexander vrijdagochtend de veertiende editie van de Koningsspelen, de landelijke sportdag voor basisschoolleerlingen. Dit keer gebeurde dat in Zeewolde, bij de scholen Panta Rhei en ICB Kaleidoscoop.

De Koningsspelen staan in het teken van sport en gezond bewegen. Kinderen deden fanatiek mee aan allerlei sportactiviteiten. Niet alleen de basisschoolleerlingen waren actief, ook de koning sloot aan. Zo schoot hij met pijl en boog en sprak hij met de leerlingen.

Geschiedenis van de Koningsspelen

Sinds 2013 worden de Koningsspelen jaarlijks georganiseerd in aanloop naar Koningsdag. De sportdag ontstond als een sportief eerbetoon aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander en wordt normaal gehouden op de laatste vrijdag voor Koningsdag.

Dit jaar is dat anders. Door de start van de meivakantie vindt het evenement een week eerder plaats.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

