Grote steun voor strengere regels dierentuinen, zelfs als dat geld kost

Dierentuinen moeten hun dieren beter huisvesten, ook als dat flink in de papieren loopt. Dat vindt een ruime meerderheid van de deelnemers aan het Hart van Nederland Panel. Maar dat betekent niet dat Nederlanders van dierentuinen af willen. Integendeel: ruim acht op de tien panelleden vinden het nog altijd van deze tijd om dieren in dierentuinen te houden, al wil een deel een uitzondering voor grote wilde dieren.

Staatssecretaris Silvio Erkens (VVD) maakte maandag bekend dat hij de regels voor dierentuinen wil veranderen. Parken die hun dierenverblijven niet verbeteren, moeten daar voortaan op kunnen worden aangesproken. In het uiterste geval kunnen ze zelfs hun vergunning verliezen. Tegelijk wil Erkens het voor dierentuinen makkelijker maken om te vernieuwen, door onnodige regels te schrappen.

De plannen kunnen rekenen op flinke steun. Van de deelnemers aan het Hart van Nederland Panel is 79 procent het ermee eens. Slechts 11 procent is tegen en 10 procent heeft geen mening.

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Ook als het veel geld kost

Opvallend is dat de steun niet verdwijnt zodra er een prijskaartje aan hangt. Bijna driekwart (73 procent) vindt dat dierentuinen verplicht moeten worden hun verblijven aan de nieuwste eisen aan te passen, zelfs als dat veel geld kost. Bijna een kwart (23 procent) vindt zo'n verplichting te ver gaan.

De huidige regels werken volgens Erkens soms juist averechts. Dierentuinen hebben vergunningen voor onbepaalde tijd en hoeven daardoor niet automatisch aan nieuwere inzichten te voldoen. Parken die wél willen verbeteren, krijgen juist te maken met veel papierwerk. Zo moeten ze soms zelfs vastleggen hoe groot de zandkorrels in een aquarium zijn.

Dierentuinen nog wel van deze tijd?

Ondanks de brede steun voor strengere eisen, willen de meeste panelleden dierentuinen behouden. Twee derde (67 procent) vindt het nog altijd van deze tijd dat dieren in dierentuinen worden gehouden. Nog eens 14 procent vindt dat ook, maar wil geen grote wilde dieren zoals olifanten, leeuwen of ijsberen meer in dierentuinen zien. Eveneens 14 procent vindt het houden van dieren in dierentuinen echter niet meer van deze tijd.

In de open antwoorden wijzen veel panelleden op het belang van dierentuinen voor het behoud van bedreigde diersoorten. "Dierentuinen zijn al lang niet meer puur voor het vermaak van mensen, maar juist meer gericht op educatie en het behoud van (bedreigde) soorten", schrijft een deelnemer. Anderen vinden juist dat dieren in vrijheid moeten kunnen leven. "Dieren horen niet in een kooi", reageert een panellid.

Ook de Dierenbescherming is blij met de aangekondigde veranderingen, maar wil dat dierentuinen zich meer richten op natuurbehoud en onderzoek. Volgens de organisatie moet bovendien beter worden gekeken welke diersoorten überhaupt geschikt zijn om in gevangenschap te houden.