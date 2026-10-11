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Beekse Bergen over tijgeraanval: 'Je komt niet zomaar in een tijgerverblijf terecht'

Dieren

Vandaag, 21:40

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Een man is zaterdag om het leven gekomen bij een aanval van een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland. Hij zou het verblijf zijn ingesprongen; een video daarvan gaat rond op internet. "Als iemand echt wil, kan dit in Nederland ook." Al is die kans volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen klein. Bij het ontwikkelen van verblijven voor gevaarlijke dieren kijkt een extra commissie mee om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Die moeten zowel ontsnapping van dieren voorkomen als bezoekers op afstand houden. "Maar wie doelbewust een verblijf wil binnendringen, kan daarin slagen", zegt Wineke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.

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Ernstige gewond

Waarom en hoe de man in het tijgerverblijf van de Britse dierentuin Yorkshire Wildlife Park terechtkwam, is niet duidelijk. De lokale politie doet onderzoek. Op foto's van het verblijf is een verhoogde loopbrug voor bezoekers te zien en een omheining boven het gedeelte waar de tijgers vrij kunnen rondlopen. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de man in het verblijf van de tijger ligt. Hij liep ernstige verwondingen op en is ter plekke overleden.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de man in het verblijf van de tijger ligt. Hij liep ernstige verwondingen op en is ter plekke overleden.

Maatregelen

Bij Safaripark Beekse Bergen hebben ze extra maatregelen getroffen nadat er in 2022 een 17-jarige Duitse jongen werd gebeten door een jachtluipaard. Hoofd dierenverzorger Christian Meurrens laat zien hoe de verblijven van roofdieren zo veilig mogelijk zijn gemaakt.

Volgens Meurrens is het in Beekse Bergen nog nooit voorgekomen dat iemand in het tijgerverblijf terecht is gekomen. "Er moet ook wel veel moeite worden gedaan om dat te laten lukken", zegt de dierenverzorger. "Onze verblijven zijn erop ontworpen dat mensen daar niet zomaar in kunnen komen."

Er zijn richtlijnen voor het ontwerp van een verblijf. Hoe gevaarlijker het dier, hoe strenger de richtlijnen. Denk hierbij aan afmetingen van watergrachten en de hoogte van hekwerken. "Als een dierentuin niet aan deze richtlijnen voldoet, wordt er geen vergunning verleend", licht Meurrens toe.

Door Redactie Hart van Nederland

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