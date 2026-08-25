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COA-uitje in Blijdorp loopt uit de hand: jongens klimmen zeeleeuwenverblijf in

COA-uitje in Blijdorp loopt uit de hand: jongens klimmen zeeleeuwenverblijf in

Dieren

Vandaag, 11:59

Een uitje van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar Diergaarde Blijdorp is vorige week uit de hand gelopen. Twee minderjarigen uit de groep klommen in het zeeleeuwenverblijf. Na de actie werd de hele groep uit de Rotterdamse dierentuin gezet.

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Dat meldt het AD. Een woordvoerder van Diergaarde Blijdorp bevestigt het incident tegenover de krant. Een beveiliger wist de twee jongens snel uit het verblijf te halen. Niemand raakte gewond.

Jaarverbod voor jongens

De twee jongens kregen een boete voor baldadigheid en mogen een jaar lang niet meer naar Diergaarde Blijdorp. Volgens een woordvoerder had het incident veel ernstiger kunnen aflopen. Zeeleeuwen "zijn roofdieren en kunnen onverwachte bewegingen maken", aldus de woordvoerder.

De rest van de groep moest na het incident eveneens de dierentuin verlaten.

Door Redactie Hart van Nederland

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