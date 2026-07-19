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Loslopende wallaby in Middenmeer: van wie is deze kleine kangoeroe?

Loslopende wallaby in Middenmeer: van wie is deze kleine kangoeroe?

Dieren

Vandaag, 15:22

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In het Noord-Hollandse Middenmeer loopt een ontsnapte wallaby rond. Dat laat de politie zondag via Instagram weten. Het beestje, een soort kleine kangoeroe, verbleef waarschijnlijk bij een particulier in de buurt. De politie is op zoek naar zowel de wallaby als de eigenaar van het dier.

In de loop van de dag heeft de wallaby zich al meerdere keren laten zien en zijn er pogingen geweest om het dier te vangen. Die waren tevergeefs, laat de politie aan Hart van Nederland weten. "In de ochtend stonden we heel dichtbij, maar hij laat zich niet zomaar vangen."

Het is niet de eerste keer dat een ontsnapte wallaby de politie lang bezighoudt:

Ontsnapte wallaby houdt politie urenlang op de voet
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Ontsnapte wallaby houdt politie urenlang op de voet

De politie roept bewoners op om uit te kijken naar de wallaby, maar geen pogingen te wagen om het dier zelf te vangen. In plaats daarvan roept de politie op om direct 112 te bellen als je de wallaby spot. "Wij doen ons best om het dier veilig te vangen", schrijft de politie. Verkeersdeelnemers krijgen het advies om extra goed op te letten op de weg. Het kan namelijk zijn dat het dier plots oversteekt.

Niet ontsnapt uit dierenparken

Het is niet waarschijnlijk dat het dier uit een dierenpark is ontsnapt. De dierentuinen in de regio missen namelijk geen wallaby, laten woordvoerders weten aan NH Nieuws. De politie gaat er vanuit dat het dier van een particuliere eigenaar is. Die wordt opgeroepen zich te melden.

Door Nina Laurens
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