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Feest en blijdschap in GaiaZOO: reuzenmiereneter geboren

Dieren

Vandaag, 15:28

Goed nieuws vanuit Zuid-Limburg. Dierentuin GaiaZOO heeft er een nieuwe viervoeter bij. In het park is een reuzenmierenter geboren. Het jong doet het goed en verblijft momenteel met de moeder in het binnenverblijf. Daar laat die zich soms al zien aan de bezoekers.

Het is het derde jong van het reuzenmiereneterkoppel in GaiaZOO. In 2016 en 2019 kregen ze al jongen. De nieuwe aanwinst is ook belangrijk voor het Europese managementprogramma. Via dit programma werken dierenparken samen om een gezonde populatie in stand te houden.

Beeld: GaiaZOO

Beeld: GaiaZOO

Reuzenmiereters komen eigenlijk uit Zuid-Amerika, maar daar staan ze op de Rode Lijst als 'kwetsbaar'. Hun leefgebied staat onder druk door onder meer ontbossing.

Begin periode

De kleine miereneter brengt de eerste maanden vooral door op de rug van zijn moeder. Door de kenmerkende vachttekening van beide beestjes valt het jong daar amper op. "De eerste dagen draait voor het jong vooral om drinken, slapen en dicht bij moeder blijven", vertelt verzorger Myrte Coerver. De komende tijd zal het mierenetertje ook steeds vaker zelfstandig op verkenning gaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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