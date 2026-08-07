Verdriet in GaiaZOO: nieuwe mannetjesleeuw plotseling overleden

Een mannetjesleeuw die pas sinds eind juni in GaiaZOO woonde, is overleden. Het dier was vanuit Kopenhagen naar Nederland gebracht om een groep te vormen met de twee leeuwinnen in de dierentuin.

De eerste weken verliepen goed. De leeuw raakte gewend aan zijn nieuwe verblijf en het contact met de leeuwinnen verliep volgens GaiaZOO voorspoedig.

Gezondheid plotseling achteruit

Deze week veranderde dat. De leeuw werd ziek en kreeg woensdag een behandeling. Omdat zijn toestand niet genoeg verbeterde, brachten specialisten hem donderdag onder narcose om verder onderzoek te doen. De leeuw werd daarna niet meer wakker.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Waarom het dier in korte tijd zo ziek werd, is nog onbekend. Onderzoek op het lichaam moet daar duidelijkheid over geven. GaiaZOO gaat ook bekijken wat het overlijden betekent voor de twee achtergebleven leeuwinnen.