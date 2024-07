Ongeremd scrollen of even offline: dit doet Nederland met hun telefoon op vakantie

Waar zouden we zijn zonder ons mobiel? Op de wc, de badkamer, in bed: overal en altijd zit die telefoon aan ons vastgeplakt. Psychologen waarschuwen dat het goed is voor je brein om op vakantie een break te nemen van het eeuwige scrollen op Instagram en TikTok. Maar doen we dat ook?

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat de meeste mensen net zoveel scrollen als thuis. 42 procent van de deelnemers geven aan dat ze hun smartphone net zoveel gebruiken tijdens de vakantie als normaal. Maar veel mensen zijn bewuster met hun telefoon bezig.

Een gelijke groep, ook 42 procent, zegt dat ze hun telefoon vaker aan de kant leggen om te genieten van hun vrije tijd. Maar wat moet je met al die tijd die je nu niet aan school of werk hoeft te besteden? De een pakt een goed boek erbij, of een lange wandeltocht, maar er zijn toch wat mensen die daarom juist meer naar hun mobiel grijpen.

6 procent van de deelnemers gebruikt hun telefoon juist vaker tijdens hun vakantie. 3 procent van de respondenten geeft aan hun smartphone helemaal niet te gebruiken tijdens de vakantie.