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Roep om nieuwe verkiezingen groeit, ook onder VVD-kiezers

Roep om nieuwe verkiezingen groeit, ook onder VVD-kiezers

Panel

Vandaag, 17:25

Het kabinet-Jetten zit op een cruciaal moment in de onderhandelingen over de begroting en de stroeve gang van zaken doet het vertrouwen geen goed. 67 procent van het Hart van Nederland Panel zegt dat het vertrouwen in het kabinet door de onderhandelingen is afgenomen. Tegelijkertijd groeit de roep om nieuwe verkiezingen: 65 procent zou een nieuwe gang naar de stembus nu een goede zaak vinden.

Vooral bij de achterban van regeringspartij VVD is dat opvallend. Maar liefst 67 procent van de VVD-kiezers ziet nieuwe verkiezingen wel zitten. Bij CDA-kiezers gaat het om 46 procent en ook een derde van de D66-kiezers, 33 procent, zou nieuwe verkiezingen nu een goede zaak vinden.

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Meer mensen willen nieuwe verkiezingen

Dat blijkt uit onderzoek onder 4.450 deelnemers aan het Hart van Nederland Panel. De wens om opnieuw naar de stembus te gaan is de afgelopen weken gegroeid. Drie weken geleden vond 61 procent het een goede zaak als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen zouden komen. Inmiddels is dat gestegen naar 65 procent. 32 procent wil geen nieuwe verkiezingen en 3 procent heeft geen mening.

Het vertrouwen in het kabinet is sowieso laag onder de panelleden. 83 procent zegt geen vertrouwen te hebben in kabinet-Jetten. 15 procent heeft dat wel en 2 procent heeft geen mening.

De moeizame begrotingsonderhandelingen lijken dat vertrouwen verder onder druk te zetten. 40 procent zegt dat het vertrouwen door het verloop van de gesprekken sterk is afgenomen. Bij 27 procent is dat enigszins het geval. Voor 30 procent heeft de manier waarop de onderhandelingen verlopen geen negatieve invloed op het vertrouwen in het kabinet.

Begroting moet nu worden afgerond

Het kabinet werkt momenteel aan de begroting voor volgend jaar en heeft de afgelopen weken geprobeerd daar ook oppositiepartijen bij te betrekken. Dat is belangrijk omdat de drie coalitiepartijen zelf geen meerderheid hebben en dus steun van andere partijen nodig hebben om plannen door het parlement te krijgen.

Die gesprekken verliepen stroef. PRO-leider Jesse Klaver zei vorige week dat de onderhandelingen "muurvast" zaten. Premier Rob Jetten erkende vrijdag dat er nog geen breed politiek draagvlak was voor de begroting. Wel zei hij niet bang te zijn dat zijn kabinet over de begrotingsbesprekingen zou vallen. "Nee, want ik voel bij alle drie de partijen een enorme overtuiging dat we hier een succes van willen maken", zei Jetten na de ministerraad.

Jetten liet vrijdag na de ministerraad weten dat de gesprekken met de oppositie voorlopig stilliggen, bekijk wat hij daarover zegt in deze video:

Jetten: geen onderhandeling met oppositie voor deadline begroting
1:20

Jetten: geen onderhandeling met oppositie voor deadline begroting

Dat het overleg moeizaam gaat, is maandag goed te merken. De begrotingsraad, waarin het kabinet formeel besluiten moet nemen over de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar, stond eerst om 11.00 uur gepland. Omdat D66, VVD en CDA er nog niet uit waren, werd die eerst verschoven naar 13.00 uur en daarna opnieuw naar 18.00 uur. De drie partijen hadden zondag ook al de hele dag onderhandeld en gingen daarmee door tot na 01.00 uur. De tijd dringt, want de begroting moet maandag nog voor advies naar de Raad van State.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

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