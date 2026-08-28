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Premier Jetten: oppositie praat niet meer mee over begroting

Geld

Vandaag, 15:01

Het is nu aan de coalitie om het voorstel voor de begroting, dat aankomende maandag naar de Raad van State moet, af te maken. Met andere woorden: de oppositiepartijen hebben geen rol meer in de onderhandelingen over de begroting. Dat zei premier Rob Jetten tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Volgens de premier hebben de gesprekken met de oppositiepartijen van de afgelopen weken genoeg invalshoeken opgeleverd om de begroting rond te maken. Wel is er een grote kans dat er tussen de verzending van de begroting naar de Raad van State en Prinsjesdag nog geschaafd moet worden aan de definitieve begroting. Dit is een unieke situatie. Bij meerderheidskabinetten kwamen dit soort situaties namelijk niet voor, omdat er altijd op genoeg steun kon worden gerekend.

Over het weekend getild

Eerder lieten Dilan Yeşilgöz en Eelco Heinen (beiden VVD) al weten dat de begroting pas na het weekend naar de Raad van State zou worden gestuurd, in plaats van op vrijdag. Er moest alleen nog wat "gefinetuned" worden, aldus Yeşilgöz. De Raad van State toetst vervolgens het voorstel en brengt advies uit, om de begroting uiteindelijk helemaal rond te krijgen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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