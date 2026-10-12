Bijna niemand heeft noodplan met naasten, ondanks oproep overheid

De overheid wil dat Nederlanders niet alleen een noodpakket in huis halen, maar ook afspraken maken met familie, buren en andere naasten over wat te doen bij een noodsituatie. Daar is nog een wereld te winnen, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel. Maar liefst 78 procent van de deelnemers heeft daarover nog geen afspraken gemaakt. Ruim de helft is dat ook helemaal niet van plan.

Maandag begint de overheid met een nieuwe campagne om Nederlanders beter voor te bereiden op bijvoorbeeld langdurige stroomuitval, extreem weer of het wegvallen van internet. Waar de campagne vorig jaar vooral draaide om het samenstellen van een noodpakket, ligt de nadruk nu meer op samen voorbereiden. Want wie haalt de kinderen op als je zelf niet thuis kunt komen? En welke buurman of buurvrouw heeft hulp nodig als de stroom uitvalt?

Meerderheid wil geen afspraken maken

Juist op dat punt blijkt nog weinig geregeld. Slechts 3 procent van de deelnemers aan het Hart van Nederland Panel heeft met familie, buren of andere naasten een volledig noodplan besproken en afspraken gemaakt. Nog eens 13 procent heeft dat gedeeltelijk gedaan.

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Van de 78 procent die nog geen afspraken heeft gemaakt, staat een deel daar wel voor open. Maar 56 procent van alle deelnemers zegt ook niet van plan te zijn om dat alsnog te doen.

Ook met noodpakketten zijn veel mensen nog niet klaar. Slechts 15 procent zegt een volledig pakket in huis te hebben waarmee ze minstens 72 uur vooruit kunnen. Nog eens 36 procent heeft een deel van de benodigde spullen. Bijna de helft (46 procent) heeft helemaal geen noodpakket voor drie dagen.

Uit onderzoek van de NCTV dat maandag verscheen, blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders het afgelopen jaar wel iets hebben gedaan om zich op noodsituaties voor te bereiden. Dat kan bijvoorbeeld het aanschaffen van spullen zijn, maar ook het maken van afspraken. Dat cijfer is niet rechtstreeks te vergelijken met het Hart van Nederland Panel, waarin specifiek werd gevraagd naar de aanwezigheid van een noodpakket voor 72 uur en gemaakte afspraken.

Campagne verdeelt de meningen

Over de oproep van de overheid zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Een kleine meerderheid van 53 procent vindt het goed dat Nederlanders via campagnes worden aangespoord zich voor te bereiden. Maar 44 procent vindt dat juist een slechte zaak, bijvoorbeeld omdat zulke campagnes mensen onnodig bang kunnen maken.

Ook geld en ruimte spelen volgens sommige panelleden een rol. "Ik heb iedere cent nodig om rond te komen, ik kan gewoonweg geen noodpakket veroorloven", schrijft een deelnemer. Een ander vraagt zich af waar een gezin van vijf personen in een flat alle benodigde flessen water moet bewaren.

Andere deelnemers vinden dat de overheid zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen. "De overheid kan wel adviseren om een noodpakket aan te schaffen, maar vergeten daarbij dat voor veel mensen daar simpelweg geen geld voor is. Die mensen zijn blij als ze rondkomen en hebben letterlijk geen geld om van alles aan te schaffen. De overheid zou die mensen moeten helpen."