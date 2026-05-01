Steeds meer 'gewone' Nederlanders opgeleid tot BurgerReservist

Nederland moet op termijn 5.000 noodsteunpunten hebben waar mensen terechtkunnen in het geval van een noodsituatie. Daarom worden sinds een jaar burgerreservisten opgeleid: 'gewone' mensen die weten wat ze moeten doen bij bijvoorbeeld een cyberaanval, natuurramp of bomaanslag.

De BurgerReserve-opleiding duurt slechts twee dagen en eindigt met een grote slotoefening, waarin een levensechte noodsituatie wordt nagebootst.

Zo ook vrijdag op het terrein van Defensie in Vught, waar zo’n vijftig deelnemers hun hoofd koel moesten houden. Het gaat om de nieuwste lichting reservisten, waarmee het totaal nu op ongeveer 500 komt. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid.

Een van de deelnemers is de 25-jarige Albert. "Ik heb thuis al een noodpakket en misschien nog wel belangrijker: ook in de auto. Als er iets gebeurt, heb ik altijd iets bij me. Ik ben niet bang dat er iets gebeurt, maar ik denk dat als er wel iets gebeurt, je maar beter zo goed mogelijk voorbereid kunt zijn. Om te voorkomen dat er paniek ontstaat."